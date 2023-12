Ereig­nis­reich war er, der Rück­blick, den der Vor­stand des Unter­stüt­zer­krei­ses Peg­nitz e.V. bot, die erste Vor­sit­zen­de Rena­te Stein­ha­gen rühr­te indes die Anwe­sen­den mit eini­gen Zei­len zum Gru­ße: sie konn­te krank­heits­be­dingt nicht teil­neh­men. Bau­er berich­te­te bil­der­reich von den Akti­vi­tä­ten: Gemein­sam mit der Stadt Peg­nitz und dem ASB Peg­nitz wur­den Hilfs­gü­ter gesam­melt und in das ukrai­ni­sche Kriegs­ge­biet gesandt – par­al­lel für Deutsch­kur­se gesorgt– für Alle, wie die 2. Vor­sit­zen­de Susan­ne Bau­er betont- man unter­stütz­te bei der Woh­nungs­su­che, half mit Möbel­trans­por­ten und ver­mit­tel­te mit Über­set­zern, wo immer nötig.

Auch auf eini­ge Floh­märk­te und rege Akti­vi­tä­ten des Ver­schen­ke­raums in Wei­den­sees kön­nen die Ehren­amt­li­chen zurück­blicken: Dazu kamen Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen für die Neu­an­sied­lung von Geflüch­te­ten, die Beglei­tung der Kul­tur­dol­met­scher­kur­se, die Betreu­ung der Geflüch­te­ten in der Turn­hal­le und Vie­les mehr. Dazu fan­den 2022 zwei Groß­pro­jek­te, geför­dert über „Demo­kra­tie Leben!“ statt: So konn­te mit den „Pepit Arts de Ben­in“ ein ein­zig­ar­ti­ger Kin­der­chor in Zusam­men­ar­beit mit Prinz Ibu­kun Kousse­mou nach Bay­reuth Stadt und Land geholt wer­den: neben viel­fäl­ti­gen musi­ka­li­schen Ein­drücken bei den sie­ben Auf­trit­ten und 4 besuch­ten Schu­len (Real­schu­le 1 Bay­reuth, MWG, CEG und Gym­na­si­um Peg­nitz) berich­te­te Bau­er von den Wün­schen der Kin­der aus Ben­in: sie woll­ten Fuss­ball spie­len, ein­mal Schweins­ha­xe essen und die Tie­re Afri­kas sehen, berich­tet Susan­ne Bau­er: „All dies konn­ten wir ermög­li­chen: der Sport­ver­ein Spei­chers­dorf hat­te zum Sport­fest ein­ge­la­den und noch heu­te schwärmt die Grup­pe von der Begeg­nung und dem Essen in der Gemein­de von Chri­sti­an Porsch. Der Besuch im Zoo war eben­falls ein­ma­lig: die Kin­der hat­ten nie zuvor Giraf­fen, Löwen und Nas­hör­ner zu Gesicht bekom­men und stimm­ten auf ihren Wegen immer wie­der Lie­der an, rhyth­misch beglei­tet mit Body­per­cus­sion- ein­fach fabelhaft!“

Mit „Kin­der-Kunst & Kin­der­rech­te“ hat­te man ein wei­te­res Pro­jekt gemein­sam mit Mar­ti­na Pickel­mann Maletz­ki anläss­lich des Jubi­lä­ums „30 Jah­re UN-Kin­der­rech­te“ durch­ge­führt: Kin­der gestal­te­ten zu ver­schie­de­nen Para­gra­phen Kunst­wer­ke: die­se wur­den wie­der­um in einer Aus­stel­lung mit Expo­na­ten Ava­lon e.V. und der Aus­ar­bei­tung des Kreis­ju­gend­ring zu den Kin­der­rech­ten zusam­men­ge­führt. Die Aus­stel­lung war seit dem Som­mer 2023 bereits an 7 Stand­or­ten zu sehen– wei­te­re Ter­mi­ne zur kosten­frei­en Aus­lei­he ste­hen schon für 2024 im Kalen­der: Anfra­gen sind wei­ter­hin willkommen.

Außer­dem freu­te sich der Ver­ein über die Aus­zeich­nung mit dem Inte­gra­ti­ons­preis der Regie­rung von Ober­fran­ken. Doch auch Schwe­res und Ern­stes wur­de geteilt: Umgang mit Abschie­bun­gen, der Kampf mit der Büro­kra­tie, auch um die Geneh­mi­gung von Aus­bil­dung und Arbeit für Geflüch­te­te zu bekom­men. Um teils erschrecken­der Armut auch von Ein­hei­mi­schen zu begeg­nen. Ein gro­ßer Schatz sei das Enga­ge­ment der Geflüch­te­ten, die sich seit 2015 inte­griert haben und nun selbst zu Unter­stüt­zen­den wur­den. Und natür­lich die Wie­der-Beset­zung der Stel­le im Inte­gra­ti­ons­ma­nage­ment der Stadt Peg­nitz mit Ardia­na Sha­la-Xer­xa – sie ist eine deut­lich spür­ba­re Ent­la­stung für uns im Ehren­amt!“, war man sich einig.

Mit dem Tod von Dr. Erich Eder ist ein gro­ßer Ver­lust zu betrau­ern: Zum Dank für das uner­setz­li­che und uner­müd­li­che Enga­ge­ment des Ehe­paars Eders wur­de Yvonne Eder die Ernen­nung der Ehren­mit­glied­schaft im Unter­stüt­zer­kreis Peg­nitz e.V. ange­tra­gen, die die­se sicht­lich gerührt annahm. Ein gro­ßer Dank erging an alle Spen­den­den und Koope­ra­ti­ons­par­ter: so bie­tet der ASB Peg­nitz immer Raum für Akti­vi­tä­ten, dies schätzt man sehr.

Nach den Berich­ten von Kas­sie­rin Kat­rin Hauck und dem ein­wand­frei­en Attest durch die Rech­nungs­prü­fe­rin­nen Anto­nie Scho­berth und Hil­de Ack­va-Nikol wur­de der Vor­stand ent­la­stet und die Neu­wah­len erga­ben: die Vor­stand­schaft mit Rena­te Stein­ha­gen (1. Vor­sit­zen­de), Susan­ne Bau­er (2. Vor­sit­zen­de, Schrift­füh­rung) und Kat­rin Hauck wur­den ein­stim­mig wie­der­ge­wählt, der Kreis der Bei­sit­zen­den ebenso.