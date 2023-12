Smar­ter „Ja“ sagen!

Mit dem Online-Trau­ka­len­der des Stan­des­amts Bam­berg kön­nen Paa­re unkom­pli­ziert einen Ter­min für die Ehe­schlie­ßung finden.

Sich das Ja-Wort zu geben, ist in Bam­berg künf­tig noch viel ein­fa­cher: Dank des För­der­pro­gramms Smart City Bam­berg ist es Paa­ren von über­all her nun mög­lich, via Online-Trau­ka­len­der ihren Wunsch­ter­min für die stan­des­amt­li­che Trau­ung am PC, Han­dy oder Tablet zu buchen.

Im Online-Trau­ka­len­der fin­den Paa­re eine Über­sicht der Ört­lich­kei­ten, die in Bam­berg für eine stan­des­amt­li­che Trau­ung infra­ge kom­men sowie deren Nut­zungs­ko­sten. Im Mit­tel­punkt steht jedoch die Aus­wahl des gewünsch­ten Eheschließungstermins.

„Wir freu­en uns, dass wir mit die­sem Digi­ta­li­sie­rungs­an­ge­bot den Bamberger:innen und Ehe­schlie­ßen­den wie­der ein Stück ent­ge­gen kom­men und den All­tag erleich­tern kön­nen. Auch wenn eine Hoch­zeit natür­lich nichts All­täg­li­ches ist, ist es doch ange­nehm, einen Teil der nöti­gen Vor­be­rei­tun­gen Zuhau­se am PC erle­di­gen zu kön­nen“, so Digi­ta­li­sie­rungs­re­fe­rent Dr. Ste­fan Goller.

Mit Erin­ne­rungs­funk­ti­on

Mit der Lösung des Trau­ka­len­ders kön­nen die Paa­re ihren gro­ßen Tag ganz bequem auch außer­halb der Ser­vice­zei­ten und tele­fo­ni­schen Erreich­bar­keit des Stan­des­am­tes buchen. Ein wei­te­rer Ser­vice des Trau­ka­len­ders: Nach der Buchung bekom­men die Paa­re Erin­ne­run­gen bezüg­lich ein­zu­hal­ten­der Fri­sten, damit kei­ne Ter­mi­ne mehr ver­passt wer­den – ein Ser­vice, der ohne die digi­ta­li­sier­te Vari­an­te in der Form nur mit sehr gro­ßem Auf­wand mög­lich gewe­sen wäre, so Falk Diet­ze vom Stan­des­amt Bamberg.

Bereits kurz nach Ver­öf­fent­li­chung des Trau­ka­len­ders erfolg­te ein Groß­teil der Ter­min­bu­chun­gen über den Trau­ka­len­der, mitt­ler­wei­le sind es wohl rund 90 Pro­zent. Falk Diet­ze, Lei­ter des Stan­des­am­tes in Bam­berg, resü­miert zum Trau­ka­len­der posi­tiv: „Ein wich­ti­ger Schritt hin zur Ver­bes­se­rung unse­res Bür­ger­ser­vice durch digi­ta­le Ange­bo­te ist mit dem Trau­ka­len­der gemacht. Die rege Nut­zung ist für uns Ansporn, den ein­ge­schla­ge­nen Weg weiterzugehen.“

So ist Bam­berg für die kom­men­den Hoch­zeits­sai­sons bestens gewappnet!

Mehr Infos unter: www​.trau​ka​len​der​.bam​berg​.de