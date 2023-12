Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auf­merk­sa­me Nach­barn ver­hin­dern Wohnungsbrand

Coburg. Auf­merk­sa­men Nach­barn ist es zu ver­dan­ken, dass ein ver­ges­se­ner Advents­kranz kei­nen grö­ße­ren Woh­nungs­brand ver­ur­sach­te. Als die Haus­be­woh­ner Brand­ge­ruch bemerk­ten, bra­chen sie kur­zer­hand die Woh­nungs­tür einer Mit­be­woh­ne­rin auf und lösch­ten den bereits lich­ter­loh in Flam­men ste­hen­den Advents­kranz noch vor Ein­tref­fen der Feu­er­wehr. Dem schnel­len Han­deln ist es zu ver­dan­ken, dass ledig­lich ein Brand­scha­den von ca. 250 € entstand.

Eska­lie­ren­der Streit im Steinweg

Coburg. Der Besu­che­rin einer Dis­co im Stein­weg miss­fiel es, dass ihr Lebens­ge­fähr­te am Sonn­tag gegen 04.00 Uhr von einer ande­ren Besu­che­rin auf der Tanz­flä­che „ange­bag­gert“ wur­de. Der dar­aus resul­tie­ren­de Streit ver­la­ger­te sich schließ­lich ins Freie. Hier ging die am Lebens­ge­fähr­ten inter­es­sier­te Besu­che­rin mit einer ande­ren Frau auf die Geschä­dig­te los und riss ihr einen Büschel Haa­re aus. Eine wei­te­re schlich­tend ein­grei­fen­de Besu­che­rin wur­de zu Boden gesto­ßen und geschla­gen. Vor Ein­tref­fen der Poli­zei flüch­te­ten die bei­den Angreiferinnen.

Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0

Zu tief ins Glas geschaut

Bad Rodach. Wohl etwas zu tief ins Glas hat­te eine 20-Jäh­ri­ge Cor­sa­fah­re­rin in Bad Rodach geschaut. In der Lem­perts­häu­ser Stra­ße ver­lor sie die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und lan­de­te rechts im Gra­ben. Sie blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt, an ihrem Fahr­zeug ent­stand ein Scha­den von ca. 5000.- €. Ein bei der Unfall­auf­nah­me durch­ge­führ­ter Alko­test ergab eine Alko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 1,1 Promille.

Auf ihren sicher­ge­stell­ten Füh­rer­schein wird sie nun län­ge­re Zeit ver­zich­ten müs­sen. Fer­ner kommt auf die jun­ge Frau nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dro­gen­test war positiv

Stein­wie­sen: Mon­tag­mor­gen um 00:45 Uhr wur­de ein Citro­en-Fah­rer aus dem Bereich Thü­rin­gen in der Kro­na­cher Stra­ße ange­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei zeigt der 23-jäh­ri­ge Fah­rer Anzei­chen, die auf den Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln schlie­ßen lie­ßen. Ein anschlie­ßend durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv auf THC. Der Fah­rer muss­te im Anschluss mit zur Blut­pro­be ins Kran­ken­haus. Ihm wur­de für die näch­sten 24 Stun­den eine Fahrt­un­ter­sa­gung ausgesprochen.