Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb hat­te noch gestoh­le­nes Han­dy dabei

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass ein 20-jäh­ri­ger Mann bei der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten mit einem gestoh­le­nen Fahr­rad fest­ge­hal­ten wird. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe wur­de der 20-Jäh­ri­ge ange­trof­fen, der am Frei­tag­abend aus einem Innen­hof in der Ohm­stra­ße ein dort ver­sperrt abge­stell­tes Damen­fahr­rad gestoh­len hat­te. Bei der nähe­ren Durch­su­chung des Lang­fin­gers tauch­te noch ein Han­dy auf, das er am 14. Dezem­ber einem Mann am Bahn­hof aus sei­ner Jacken­ta­sche gestoh­len hat­te. Die bei­den gestoh­le­nen Gegen­stän­de wur­den von der Poli­zei sicher­ge­stellt. Der Mann wird wegen Dieb­stahls angezeigt.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Eine 17-Jäh­ri­ge wur­de am Mon­tag­mit­tag, kurz nach 14.00 Uhr, beim Dieb­stahl von Kos­me­tik­ar­ti­keln im Gesamt­wert von knapp 50 Euro in einem Dro­ge­rie­ge­schäft im Bam­ber­ger Nord-Osten erwischt. Sie muss sich wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Dieb­stahl einer Fahr­rad­ta­sche aus Herrenumkleide

BAM­BERG. Wäh­rend am Mon­tag­abend, zwi­schen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, ein Mann im Schwimm­ver­ein Bam­berg in Bug­hof Sport mach­te, wur­den aus der Män­ner­sam­mel­um­klei­de sei­ne blaue Akten­fahr­rad­ta­sche der Mar­ke Ort­lieb gestoh­len. Dar­in befan­den sich Aus­weis­pa­pie­re, ein vier­stel­li­ger Bar­geld­be­trag sowie ein blau­es Hua­wei-Han­dy. Aus sei­ner Man­tel­ta­sche wur­de eben­falls noch ein Schlüs­sel­bund gestoh­len. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1200 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unbe­kann­ter beschä­digt sil­ber­far­be­nen Audi A 3

BAM­BERG. Am Mon­tag, kurz vor 19.00 Uhr, war­te­te der Fah­rer eines sil­ber­far­be­nen Audi A 3 in der Luit­pold­stra­ße, auf Höhe eines dor­ti­gen Hotels, dar­auf nach links in die Hei­lig­grab­stra­ße abzu­bie­gen. Hier kam eine unbe­kann­te Per­son und schlug auf die lin­ke Fahr­zeug­sei­te ein, wodurch zwei Del­len und Krat­zer ent­stan­den sind. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ford an Bei­fah­rer­sei­te zerkratzt

BAM­BERG. In der Muß­stra­ße wur­de zwi­schen Frei­tag, 15.12.2023, 23.30 Uhr und Sams­tag, 16.12.2023, 11.30 Uhr, die rech­te hin­te­re Bei­fah­rer­sei­te eines dort gepark­ten grau­en Ford Puma zer­kratzt. An dem Auto wur­de Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro hinterlassen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Mon­tag, zwi­schen 14.15 Uhr und 16.40 Uhr, wur­de in der Hel­ler­stra­ße die Bei­fah­rer­tü­re eines dort gepark­ten schwar­zen BMW beschä­digt. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Wer kann Hin­wei­se auf ein unbe­kann­tes Pär­chen geben

BAM­BERG. Bereits am ver­gan­ge­nen Frei­tag, 15.12.2023, gegen 18.00 Uhr, such­te ein Pär­chen in der Gra­fen­stein­stra­ße eine älte­re Dame in deren Woh­nung auf. Nach­dem sie sich dort umge­schaut hat­ten, ver­schwan­den sie wie­der, ohne etwas gestoh­len zu haben. Die bei­den Per­so­nen wur­den wie folgt beschrie­ben: Der Mann war ca. 175 cm groß, trug kei­nen Bart und einen dunk­len Sport­an­zug. Die Frau war etwa 170 cm groß und hat­te eine kräf­ti­ge Figur. Zeu­gen oder wei­te­re Per­so­nen, bei denen sich das Pär­chen eben­falls in der Woh­nung auf­ge­hal­ten hat, wer­den gebe­ten sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Das an einem Pkw Fiat Pan­da ange­brach­te vor­de­re amt­li­che Kenn­zei­chen BA-SQ 100 ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter zwi­schen Sonn­tag­nach­mit­tag, 14 Uhr, und Mon­tag­mor­gen. Das schwar­ze Fahr­zeug stand zur Tat­zeit auf einem öffent­li­chen Park­platz in der Rathausstraße.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen am Auto beob­ach­tet oder kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des Kenn­zei­chens geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HEU­CHEL­HEIM. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen muss­te am Mon­tag­mor­gen, kurz vor 05.30 Uhr, ein 17-jäh­ri­ger Leicht­kraf­t­rad­fah­rer nach einem Ver­kehrs­un­fall durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Auf­grund von Stra­ßen­glät­te stürz­te der Zwei­rad­fah­rer. Am Leicht­kraft­rad ent­stand Scha­den in Höhe von ca. 200 Euro.

AMP­FER­BACH. Weil einer 85-jäh­ri­gen Auto­fah­re­rin am Mon­tag­mor­gen kurz nach der Orts­aus­fahrt von Amp­fer­bach in Rich­tung Bur­ge­brach die Front­schei­be beschlug, woll­te sie mit ihrem Pkw, Renault, nach links an den Fahr­bahn­rand fah­ren. Dabei über­sah sie jedoch den ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, Sko­da Fabia, einer 35-Jäh­ri­gen. Obwohl die Sko­da-Fah­re­rin noch ver­such­te, nach links aus­zu­wei­chen, konn­te sie einen Zusam­men­stoß nicht mehr ver­hin­dern. Der nicht mehr fahr­be­rei­te Pkw der Senio­rin muss­te abge­schleppt wer­den. Ins­ge­samt wird der ent­stan­de­ne Unfall­scha­den auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

OBER­GREUTH. Mit Schnitt­ver­let­zun­gen und Prel­lun­gen muss­ten am Mon­tag­mor­gen zwei 10 und 12 Jah­re alte Schul­bus­kin­der zur Behand­lung ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Der 22-jäh­ri­ge Bus­fah­rer muss­te stark brem­sen, als auf der Strecke von Unter­greuth nach Ober­greuth im dor­ti­gen Wald­ge­biet ein Reh die Fahr­bahn kreuz­te. Dabei stürz­ten die bei­den an der hin­te­ren Tür ste­hen­den Jun­gen und prall­ten dabei gegen eine Trenn­schei­be. Die­se ging zu Bruch und ver­ur­sach­te Schnitt­ver­let­zun­gen. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1.000 Euro.

VIER­ETH. Etwa 5.500 Euro Sach­scha­den ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall am Mon­tag­abend, gegen 20.45 Uhr, in der Wei­he­rer Stra­ße. Auf der zum Unfall­zeit­punkt glat­ten Stra­ße war eine 18-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin offen­sicht­lich zu schnell unter­wegs. Sie geriet mit ihrem Fahr­zeug auf die Gegen­fahr­bahn und prall­te gegen die Leit­plan­ke. Beim Gegen­len­ken kam der Pkw wie­der auf die rech­te Fahr­spur und prall­te mit der Front gegen einen Baum, der teil­wei­se abbrach. Danach schleu­der­te das Auto noch­mals nach links gegen die Leit­plan­ke, bevor es zum Ste­hen kam. Die Fah­re­rin blieb glück­li­cher­wei­se unverletzt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHEß­LITZ. Auf dem frei zugäng­li­chen Park­platz der Spar­kas­se in der Wil­helm-Speng­ler-Stra­ße kam es zu einer Unfall­flucht. In der Zeit von Frei­tag- bis Sams­tag­mit­tag stieß ein noch unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen das Heck eines abge­stell­ten schwar­zen Pkw, Opel Astra. Obwohl am Fahr­zeug­heck ein Scha­den von etwa 1.500 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Strei­tig­keit in Asylbewerberheim

BUT­TEN­HEIM. Meh­re­re Strei­fen fuh­ren am Diens­tag­nach­mit­tag wegen einer Strei­tig­keit zu einem Asyl­be­wer­ber­heim im Schwal­ben­weg. Dort konn­te eine Per­son in Gewahr­sam genom­men wer­den. Da die Per­son sich in einem psy­chi­schen Aus­nah­me­zu­stand befand und ein Mes­ser mit sich führ­te, wur­de sie in eine psych­ia­tri­sche Kli­nik ein­ge­wie­sen. Es kam zu kei­nen Ver­let­zun­gen unter den betei­lig­ten Personen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Aus einem Hof in der Pesta­loz­zi­stra­ße wur­den in der Zeit von Sonn­tag, 15:00 Uhr, bis Mon­tag, 08:00 Uhr, zwei dort abge­stell­te Fahr­rä­der ent­wen­det. Die bei­den älte­ren Model­le waren mit einem Schloss abge­si­chert und haben noch einen Wert von ca. 150 Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim wur­de am Mon­tag­abend ein 47-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Büg­stra­ße unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten sie fest, dass er unter Alko­hol­ein­wir­kung fuhr und führ­ten einen frei­wil­li­gen Atem­al­ko­hol­test durch. Die­ser ergab einen Wert von 2,10 Pro­mil­le, wor­auf­hin die Poli­zi­sten ihn zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus verbrachten.

Forch­heim. Eine Anwoh­ne­rin der Stauf­fen­berg­stra­ße stell­te fest, dass Sonn­tag­nacht die Bei­fah­rer­sei­te ihres VW/​T‑Rock zer­kratzt wur­de. Der Scha­den erstreckt sich über bei­de Türen und hin­ter­lässt einen Scha­den von ca. 1.500 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fahr­rad am Bahn­hof gestohlen

LICH­TEN­FELS. Eine 22-jäh­ri­ge Frau erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels wegen Fahr­rad­dieb­stahl. Sie stell­te ihr E‑Bike der Mar­ke Fischer, Mon­tis EM1922 in blau-schwarz am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag­mor­gen gegen 07:00 Uhr am Fahr­rad­stän­der des Bahn­ho­fes ab. Als die Anzei­ge­er­stat­te­rin ihr Rad am Sonn­tag­nach­mit­tag um 14:30 Uhr holen woll­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ihr ver­sperr­tes E‑Bike samt Fahr­rad­schloss ent­wen­det wur­de. Das Fahr­rad hat­te einen Wert von 900 Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die hie­si­ge Poli­zei­dienst­stel­le unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Fahr­rad aus Hof­raum entwendet

ALTEN­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. In der Poli­zei­wa­che Alten­kunst­adt brach­te eine 47-jäh­ri­ge Frau einen Fahr­rad­dieb­stahl zur Anzei­ge. Sie hat­te ihr rot-oran­ges Moun­tain­bike der Mar­ke Cube, Typ Atten­ti­on, in der Zeit von Sams­tag­abend, 18:00 Uhr, bis Sonn­tag­vor­mit­tag, 10:30 Uhr, in ihrer Hof­ein­fahrt in der Stra­ße Rosen­gar­ten abge­stellt. In die­sem Zeit­raum ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter das ver­sperr­te Rad. Der Eigen­tü­me­rin ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von 350 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se tei­len Sie bit­te der PI Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 mit.

Unfall­flucht beobachtet

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­nach­mit­tag um 14:15 Uhr konn­te ein Zeu­ge einen Mer­ce­des beob­ach­ten, wie die­ser in der Cobur­ger Stra­ße einem par­ken­den Pkw den Außen­spie­gel abfuhr. Im Anschluss konn­te die Hal­te­rin von der Poli­zei aus­fin­dig gemacht wer­den. Sie räum­te die Fahr­er­ei­gen­schaft ein. Die Dame erhält nun eine Anzei­ge wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Am geschä­dig­ten Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 400 Euro.

Zwei Orts­schil­der entwendet

LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ent­wen­de­te ein oder meh­re­re Täter die Orts­schil­der von Neu­banz und Kösten. In Kösten wur­den zwei wei­te­re Schil­der umge­bo­gen. Es ent­stand ein Sach­scha­den von 500 Euro. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf 150 Euro geschätzt.

Wer hat zu die­sen Dieb­stäh­len ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Sach­dien­li­che Hin­wei­se neh­men die PI Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 oder die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/2223–0 entgegen.

Pedelec am Bahn­hof entwendet

BURG­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter im Zeit­raum von 10:40 bis 17:40 Uhr am Bahn­hof ein grau­es Pedelec Pro­phe­te im Wert von 1000 Euro.

Das Rad war mit einem Spei­chen­schloss ver­sperrt abgestellt.

Zeu­gen­hin­wei­se tei­len Sie bit­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 mit.