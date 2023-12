Seba­sti­an Ruf, Regio­nal­kan­tor an der Schloss­kir­che Bay­reuth beschließt am Sams­tag, 23.Dezember um 12.00 Uhr die tra­di­tio­nel­le Rei­he der advent­li­chen Orgel­ma­ti­neen an der Schlosskirche.

Auf dem Pro­gramm ste­hen advent­li­che Wer­ke von Jean Titelou­ze, Johann Seba­sti­an Bach, Oli­vi­er Mes­siaen, Nico­laus Bruhns und Flor Peeters.

Das Kon­zert dau­ert etwa 30 Minu­ten. Der Ein­tritt ist frei