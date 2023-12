Rich­te­rin erlässt Haft­be­fehl gegen 20-Jährigen

Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg:

In der Nacht zum Sonn­tag kam es in der Anker­ein­rich­tung in Bam­berg zu Mes­ser­sti­chen gegen einen Bewoh­ner. Am Mon­tag­mit­tag erließ eine Ermitt­lungs­rich­te­rin Haft­be­fehl gegen einen Tatverdächtigen.

Am Sonn­tag, kurz vor 1 Uhr, gerie­ten im Bam­ber­ger Anker­zen­trum zwei jun­ge Bewoh­ner in einen hand­fe­sten Streit. In des­sen Ver­lauf soll der 20-Jäh­ri­ge zu einem Mes­ser gegrif­fen und damit mehr­fach auf sei­nen 22-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten ein­ge­sto­chen haben. Nach des­sen Ver­sor­gung durch Not­arzt und Ret­tungs­dienst vor Ort muss­te der Ver­letz­te zur wei­te­ren Behand­lung in ein Kran­ken­haus. Er ist mitt­ler­wei­le außer Lebensgefahr.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ eine Ermitt­lungs­rich­te­rin wegen des Ver­dachts des ver­such­ten Tot­schlags am Mon­tag­mit­tag Haft­be­fehl gegen den 20-Jäh­ri­gen. Er befin­det sich seit­dem in einer Justizvollzugsanstalt.