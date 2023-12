Nach­dem die Prei­se für Hof­Bad und Frei­Bad in den ver­gan­ge­nen Jah­ren kon­stant gehal­ten wer­den konn­ten, ste­hen zum 1. Janu­ar 2024 Preis­an­pas­sun­gen für ein­zel­ne Tickets an. „Die Anpas­sung erfolgt im Rah­men unse­rer fort­wäh­ren­den Bestre­bun­gen, die Qua­li­tät und den Ser­vice für unse­re Bade­gä­ste auf höch­stem Niveau zu hal­ten“, so Michae­la Fran­ke, Hof­Bad-Betriebs­lei­te­rin. Für die ent­spre­chen­den Berei­che erge­ben sich dadurch fol­gen­de Änderungen:

Hof­Bad:

Die Prei­se für Ein­zel­kar­ten und Grup­pen­kar­ten ändern sich nicht und auch die Höhe der Nach­zah­lung bleibt gleich. Die Zeit­kar­te hin­ge­gen kostet ab 1. Janu­ar 2024 40 Euro (Schüler/​Ermäßigte: 26 Euro). Die Spar­kar­te wird fort­an für 75 Euro erhält­lich sein (Schüler/​Ermäßigte: 52 Euro). Die Fami­li­en­kar­te kostet künf­tig 15 Euro.

HofSauna:

Die Ein­zel­kar­te (4 Stun­den Auf­ent­halt) für einen Erwach­se­nen kostet ab Janu­ar 19 Euro (Schüler/​Ermäßigte: 13,50 Euro), die Tage­kar­te 22 Euro (Schüler/​Ermäßigte: 16,50 Euro). Die Zeit­kar­te für Schüler/​Ermäßigte ist künf­tig für 112 Euro erhält­lich – der Preis für Erwach­se­ne bleibt unver­än­dert. Die Nach­zah­lung je ange­fan­ge­ner Stun­de erhöht sich auf 4, 50 Euro.

Frei­Bad:

Die Prei­se für Sai­son­kar­ten ändern sich nicht. Der Preis für die Tages­kar­te erhöht sich auf 4,50 Euro (Schüler/​Ermäßigte: 2,60). Der Preis für eine 10er-Kar­te liegt für Erwach­se­ne bei 38 Euro (Schüler/​Ermäßigte: 22 Euro). Die Abend­kar­te kostet in der neu­en Sai­son 2,50 Euro, die Fami­li­en­kar­te 10 Euro.