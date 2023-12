Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth:

BAY­REUTH. Umfang­rei­che Ermitt­lun­gen nach meh­re­ren Ein­brü­chen führ­ten die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth jüngst zu einem 37-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erließ ein Rich­ter Haft­be­fehl gegen den Mann.

Der 37-Jäh­ri­ge soll nach jet­zi­gem Ermitt­lungs­stand für ins­ge­samt drei Ein­brü­che im Bay­reu­ther Stadt­ge­biet ver­ant­wort­lich sein: Bereits am 11. Mai soll er in ein Ver­wal­tungs­ge­bäu­de in der Edu­ard-Bay­er­lein-Stra­ße ein­ge­drun­gen und einen Schlüs­sel gestoh­len haben. Des Wei­te­ren soll sich der Mann am 26. Novem­ber gewalt­sam Zutritt zur Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses ver­schafft und neben Schmuck auch Bar­geld im Gesamt­wert einer nied­ri­gen vier­stel­li­gen Sum­me erbeu­tet haben. Dar­über hin­aus geht die Poli­zei davon aus, dass der 37-Jäh­ri­ge am 6. Dezem­ber in eine Woh­nung in der Stra­ße „Schloß­berglein“ ein­ge­bro­chen ist und Bar­geld im Wert einer nied­ri­gen drei­stel­li­gen Sum­me gestoh­len hat.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat­te in allen drei Fäl­len die Ermitt­lun­gen über­nom­men und unter ande­rem Spu­ren gesi­chert und aus­ge­wer­tet. Dabei rück­te der 37-Jäh­ri­ge als Tat­ver­däch­ti­ger in den Fokus der Beamten.

Wegen des Tat­vor­wurfs vom 26. Novem­ber erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth ein Rich­ter Haft­be­fehl gegen den 37-jäh­ri­gen Deut­schen. Mitt­ler­wei­le wur­de die­ser gegen Auf­la­gen außer Voll­zug gesetzt.