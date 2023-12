Nach Braun­schweig und Rostock haben die Bam­berg Bas­kets in eige­ner Hal­le auch die HAKRO Mer­lins Crails­heim besiegt. In der Mon­tag­abend-Par­tie des 11. Spiel­tags in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gewann das Team von Head Coach Oren Amiel im eigens für die­ses Spiel auf­ge­leg­ten Weih­nachts­tri­kot vor 4.032 Zuschau­ern in der BRO­SE ARE­NA mit 97:87 (55:39) und konn­te mit dem drit­ten Heim­erfolg in Serie den mitt­ler­wei­le ins­ge­samt fünf­ten Sai­son­sieg verbuchen.

Die besten Wer­fer auf Bam­ber­ger Sei­te in der von Geis Glo­bal Logi­stics prä­sen­tier­ten Par­tie waren Zach Cope­land mit 18, Filip Sta­nic mit 16, Kar­sten Tad­da mit 12 sowie Adri­an Nel­son und Trey Wood­bu­ry mit je 11 Zäh­lern. Auf Sei­ten der Zau­be­rer, die ohne Point Guard Leo Wester­mann aus­kom­men muss­ten, punk­te­te Bran­don Childress mit 27 Zäh­lern am besten.

Malik John­son: