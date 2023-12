SEß­LACH / GROß­HEI­RATH, LKR. COBURG. Am Frei­tag­abend leg­ten Unbe­kann­te zwei Stroh­bal­len auf der Bun­des­stra­ße ab und setz­ten sie in Brand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Am spä­ten Frei­tag­abend, zwi­schen 23 und 24 Uhr, stan­den an zwei ver­schie­de­nen Orten im Land­kreis Coburg quad­er­för­mi­ge Stroh­bal­len in Flam­men. Einen hat­ten die Täter auf der B303 in Höhe der Abfahrt Mug­gen­bach im Gemein­de­be­reich Seß­lach abge­legt, den ande­ren auf der B4 in Höhe Ross­ach im Gemein­de­be­reich Groß­hei­rath. Dann setz­ten sie das Stroh in Brand. Glück­li­cher­wei­se kam nie­mand zu Scha­den oder wur­de gefähr­det. Dass die Bal­len ver­lo­ren wur­den, ist aus­zu­schlie­ßen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt wegen gefähr­li­chen Ein­griffs in den Straßenverkehr.

Zeu­gen, die beob­ach­tet haben, wer die Stroh­bal­len abge­legt oder ange­zün­det hat, mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/6450.