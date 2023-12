Schu­lungs­start im Janu­ar 2024 – Anmel­dung ab sofort

Der demo­gra­fi­sche Wan­del ver­zeich­net in den näch­sten Jah­ren einen wei­te­ren Anstieg an pfle­ge- und hilfs­be­dürf­ti­gen Men­schen. Beson­ders in den länd­li­chen Regio­nen ist par­al­lel zu die­ser Aus­gangs­si­tua­ti­on aber auch ein Weg­zug der jün­ge­ren Gene­ra­ti­on in die Groß­städ­te zu beobachten.

Somit sind die pfle­ge- und hilfs­be­dürf­ti­gen Bür­ger einer­seits auf die Unter­stüt­zung ihrer Ehe­part­ner und Freun­de ange­wie­sen. Oft sind die­se aber selbst schon hoch­be­tagt. Ande­rer­seits gibt es die vor Ort woh­nen­den, berufs­tä­ti­gen pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen, die die Ver­sor­gung der eige­nen Fami­lie, aber auch die Ver­sor­gung des Pfle­ge- und Hil­fe­be­dürf­ti­gen orga­ni­sie­ren müs­sen. Hier kommt es oft zu einer Dop­pel­be­la­stung. Die pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen benö­ti­gen hier drin­gend Unter­stüt­zung und Ent­la­stung. Spe­zi­ell geschul­te, ehren­amt­li­che Hel­fer, die sog. All­tags­be­glei­ter, kön­nen hier eine wert­vol­le Hil­fe sein.

Die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge der Bam­ber­ger Wohl­fahrts­ver­bän­de ver­mit­telt seit vie­len Jah­ren die­se Ehren­amt­li­chen in betrof­fe­ne Fami­li­en. Sie ent­la­sten dabei nicht nur die Ange­hö­ri­gen, son­dern hel­fen zudem die Selbst­stän­dig­keit und die Selbst­be­stim­mung der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen zu erhal­ten und/​oder wie­der­zu­ge­win­nen und ermög­li­chen damit den Betrof­fe­nen, so lan­ge wie mög­lich in den eige­nen vier Wän­den leben zu kön­nen. Für die Betreu­ung und Beglei­tung erhal­ten die­se All­tags­be­glei­ter eine Auf­wands­ent­schä­di­gung. Vor­aus­set­zung für die­sen ehren­amt­li­chen Ein­satz ist eine 30stündige Schu­lung. Inhal­te sind u.a. die The­men Demenz und Pfle­ge­be­dürf­tig­keit und der Umgang mit pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen. Die näch­ste Schu­lung zum All­tags­be­glei­ter star­tet am 26. Janu­ar 2024 in Bam­berg. Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung bei Andrea Schmitt von der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge unter Tel. 09 51 / 20 83 501 oder per E‑Mail info@​fpa-​bamberg.​de.