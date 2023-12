Ange­hö­ri­ge demen­zi­ell erkrank­ter Men­schen wol­len mit­ein­an­der reden, Erfah­run­gen aus­tau­schen und sich gegen­sei­tig unter­stüt­zen. Die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge bie­tet Ange­hö­ri­gen einen offe­nen Gesprächs­kreis. Hier kön­nen Sie Ent­la­stungs­mög­lich­kei­ten ken­nen­ler­nen, ein­fach mal aus­span­nen und los­las­sen sowie neue Mög­lich­kei­ten entdecken.

Am 17. Janu­ar fin­det das Tref­fen in der „Lui One Kan­ti­ne“ um 11:30 Uhr in der Luit­pold­stra­ße 51 in Bam­berg statt.

Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Für Rück­fra­gen steht Ihnen Andrea Schmitt von der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge unter Tel. 09 51 / 20 83 501 oder per E‑Mail info@​fpa-​bamberg.​de zur Verfügung.

Das Team der Fach­stel­le freut sich über Ihr Kommen.