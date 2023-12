Ver­nis­sa­ge am 6.01.24 um 13 Uhr im Jun­gen Thea­ter Forchheim

Das Foy­er eines Thea­ters ist eigent­lich nur dafür bekannt, dass die Thea­ter­be­su­cher dort mit einem Getränk in der Hand dar­auf war­ten, dass Sie end­lich in den Thea­ter­saal kön­nen und das Stück beginnt. Das wird sich aller­dings am dem 6. Janu­ar 2024 im Jun­gen Thea­ter Forch­heim ändern!

Zum Beginn des neu­en Jah­res ver­wan­delt sich das Foy­er des Forch­hei­mer Thea­ters zu einer klei­nen Kunst­ga­le­rie und stellt eine Aus­wahl an Bil­dern von (Hobby-)Fotografen der Forch­heimshots aus.

Die grund­le­gen­de Idee von Forch­heimshots ist fol­gen­de: Jede Per­son, die eine Kame­ra und einen Insta­gram-Account besitzt kann mit­ma­chen, solan­ge in den Fotos ein Stück von Forch­heim im Mit­tel­punkt steht. Alles darf foto­gra­fiert und mit dem #forch­heimshots auf Insta­gram hoch­ge­la­den wer­den. Bei der Aus­stel­lung im Jun­gen Thea­ter han­delt es sich um Bil­der, die von einer Grup­pe von Forch­heimshots-Foto­gra­fen am 1. April 2023 bei der Ver­an­stal­tung des „Bier-Jams“ gemacht wur­den. Die­se Akti­on gehör­te zu einem der Insta-Walks, die zu ver­schie­de­nen The­men mehr­mals im Jahr von Forch­heimshots orga­ni­siert und mit inter­es­sier­ten Foto­gra­fen durch­ge­führt werden.

Die Bil­der sind ab dem 6. Janu­ar 2024 bis zum Ende des Jah­res im Foy­er des Jun­gen Thea­ter Forch­heim zu sehen.