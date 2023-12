Ehrung für 60 Jah­re vor­bild­li­ches Engagement

Für sein beein­drucken­des 60-jäh­ri­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment wur­de Albrecht Sonn­tag, ein wah­res Urge­stein im Roten Kreuz in Bay­reuth und Peg­nitz, mit der Ehren­mit­glied­schaft im Baye­ri­schen Jugend­rot­kreuz (JRK) aus­ge­zeich­net. Die­se sel­te­ne Ehrung wur­de bis­her ledig­lich 17 ande­ren Per­so­nen zuteil, und Albrecht Sonn­tag ist nun das acht­zehn­te Ehren­mit­glied des Baye­ri­schen Jugendrotkreuzes.

Bereits im Okto­ber wur­de Albrecht Sonn­tag im Rah­men einer fei­er­li­chen Ver­an­stal­tung die Ernen­nungs­ur­kun­de zum Ehren­mit­glied über­reicht. Kirk Thie­me, der Vor­sit­zen­de des Baye­ri­schen Jugend­rot­kreu­zes, wür­dig­te dabei Albrecht Sonn­tags jahr­zehn­te­lan­ges Enga­ge­ment. Gemein­sam mit der Füh­rungs­spit­ze des JRK Bezirks Ober- und Mit­tel­fran­ken sowie des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth wur­de auf sein Lebens­werk in den Dien­sten des Roten Kreu­zes zurückgeblickt.

Ehren­amt­li­che Pio­nier­ar­beit: Albrecht Sonn­tags Weg von den Anfän­gen im Jugend­rot­kreuz bis zur Lei­tung der Sani­täts­ko­lon­ne Pegnitz

In den frü­hen 60er Jah­ren trat Albrecht Sonn­tag dem Jugend­rot­kreuz bei und absol­vier­te zahl­rei­che tech­ni­sche und medi­zi­ni­sche Aus­bil­dun­gen und Lehr­gän­ge. Im Jahr 1973 wur­de er Mit­glied der Sani­täts­ko­lon­ne Peg­nitz und über­nahm 1979 die stell­ver­tre­ten­de Füh­rung, um schließ­lich von 1983 bis 1985 die Lei­tung der Kolon­ne zu über­neh­men. In die­ser Zeit erar­bei­te­te er unter ande­rem einen neu­en Leit­fa­den für den Tech­ni­schen Dienst im BRK. Im Jahr 1985 lei­te­te er auch die Koch­grup­pe des BRK Peg­nitz und knüpf­te wäh­rend eines Koch­ein­sat­zes bei einem JRK­Zelt­la­ger in Waid­manns­ge­sees Kon­takt zur dama­li­gen Lei­te­rin des JRK, Frau Chri­sti­ne Hacker.

Fort­an arbei­te­te Albrecht Sonn­tag kon­ti­nu­ier­lich im JRK-Büro des BRK­Kreis­ver­ban­des Bay­reuth. Im Jahr 1990 wur­de er in den JRK­Kreis­aus­schuss als Lei­ter der Aus­bil­dung beru­fen. Von 1993 bis 2017 hat­te er selbst das Amt der Jugend­lei­tung im BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth inne und war Teil des Vor­stan­des des ört­li­chen BRK-Kreisverbandes.

Wäh­rend sei­nes lang­jäh­ri­gen Enga­ge­ments war er Mit­glied in ver­schie­de­nen Aus­schüs­sen des JRK auf Bezirks­ebe­ne sowie im Schieds­ge­richt des BRK-Bezirks­ver­ban­des Ober- und Mit­tel­fran­ken. Im Jahr 2005 war er zudem Mit­glied im Sat­zungs­aus­schuss des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes für das Jugendrotkreuz.

Enga­ge­ment über das Rote Kreuz hinaus

Neben sei­ner umfang­rei­chen Lauf­bahn im Roten Kreuz enga­gier­te sich Albrecht Sonn­tag auch als Mit­glied im Stadt‑, Kreis- und Bezirks­ju­gend­ring sowie als Mit­glied im Jugend­hil­fe­aus­schuss des Land­krei­ses Bayreuth.

Dar­über hin­aus war er ehren­amt­li­cher Schöf­fe am Jugend­ge­richt Bayreuth.

Als Urge­stein der BRK-Ret­tungs­leit­stel­le Peg­nitz, die mitt­ler­wei­le in der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach auf­ge­gan­gen ist, refe­rier­te er im Jahr 2021 beim kom­bi­nier­ten 40-jäh­ri­gen Jubi­lä­um der ADAC-Luft­ret­tung und der BRK-Ret­tungs­leit­stel­le Bay­reuth über die Anfän­ge und die Ent­wick­lung der Ret­tungs­leit­stel­len in der Bay­reu­ther Region.

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth gra­tu­liert herz­lich zur Ernen­nung zum Ehren­mit­glied und dankt Albrecht Sonn­tag für sei­nen jahr­zehn­te­lan­gen, treu­en Dienst sowie sein groß­ar­ti­ges und bei­spiel­haf­tes Engagement!