Dienst­lei­ster für 3,73 Mio. Men­schen fei­ert Jubiläum

2023 konn­te der Ver­ar­bei­tungs­be­trieb Tie­ri­sche Neben­pro­duk­te in Wals­dorf (VTN) sein 40-jäh­ri­ges Bestehen fei­ern. Seit sei­ner Grün­dung 1983 über­nimmt der Betrieb eine wich­ti­ge Dienst­lei­stung sowohl für die Land- und Forst­wirt­schaft als auch für die Gesund­heit der Men­schen und Tie­re. Die zeit­na­he und schad­lo­se Ein­samm­lung von tie­ri­schen Neben­pro­duk­ten ist die Vor­aus­set­zung einer effek­ti­ven Seuchenprophylaxe.

Im VTN Wals­dorf wer­den aktu­ell jähr­lich ca. 35.000 Ton­nen an tie­ri­sche Neben­pro­duk­te aus den kreis­frei­en Städ­te und Land­krei­se aus Ober­fran­ken, Mit­tel­fran­ken und der nörd­li­chen Ober­pfalz schad­los ent­sorgt. Ins­ge­samt hat das Ein­zugs­ge­biet des VTN Wals­dorf eine Flä­che von ca. 21.500 km² und ist somit etwas grö­ßer als das Land Slo­we­ni­en. Im Ein­zugs­ge­biet woh­nen ca. 3,73 Mio. Men­schen, die direkt oder indi­rekt Lei­stun­gen vom VTN Wals­dorf in Anspruch neh­men. Für den Ver­bands­vor­sit­zen­den Land­rat Johann Kalb hat die her­vor­ra­gen­de Ent­wick­lung des TBN mit sei­nem VTN Wals­dorf drei wesent­li­che Ursa­chen: „In Wals­dorf wird tag­täg­lich die zuver­läs­si­ge Erle­di­gung des Ent­sor­gungs­auf­tra­ges durch das enga­gier­te Per­so­nal sicher­ge­stellt. Außer­dem hat das ver­ständ­nis­vol­le Mit­ein­an­der mit der Gemein­de Wals­dorf und deren Bür­gern einen ele­men­ta­ren Anteil an der Ent­wick­lung des VTN. Zu guter Letzt ist auch die aus­ge­zeich­ne­te Zusam­men­ar­beit der Ver­bands­mit­glie­der unter­ein­an­der mit aus­schlag­ge­bend für den Erfolg“, so Kalb.

VTN Wals­dorf – eine Erfolgsgeschichte

Nach der Ein­wei­hung des VTN Wals­dorf am 8. Juli 1983 war ein ent­schei­den­der Punkt in der Geschich­te der 1. Juli 1992, als der Zweck­ver­band Tier­kör­per­be­sei­ti­gung Fran­ken-Mit­te den VTN Wals­dorf erwarb. So konn­te die die Ein­hal­tung der Umwelt­vor­schrif­ten und die Vor­hal­tung eines dem Stand der Tech­nik ent­spre­chen­den Ver­ar­bei­tungs­be­trie­bes garan­tiert wer­den. Seit­dem betreibt der Zweck­ver­band den VTN Wals­dorf in Eigen­re­gie. Nach dem Anschluss von neu­en Mit­glie­dern im Jahr 1999 wur­de der Zweck­ver­band umbe­nannt und trägt seit­dem die Bezeich­nung „Zweck­ver­band Tier­kör­per­be­sei­ti­gung Nord­bay­ern (TBN)“.

Dank regel­mä­ßi­ger Inve­sti­tio­nen und sorg­fäl­ti­ger Unter­halts­maß­nah­men ist der VTN stets auf dem Stand der Tech­nik. Pro Jahr kön­nen weit über 65.000 Ton­nen tie­ri­sche Neben­pro­duk­te ver­ar­bei­tet wer­den. Im Bedarfs­fall, z. B. bei Tier­seu­chen, ist eine Stei­ge­rung auf 80.000 Ton­nen mög­lich. Dabei wird der Umwelt­aspekt nicht außer Acht gelassen: