vhs Bam­berg hat ein umfang­rei­ches Kurs­pro­gro­gramm 2024 – Alle Kur­se unter www​-vhs​-bam​berg​.de

Digi­ta­les Foto­la­bor – Bild­be­ar­bei­tung am eige­nen Notebook

Die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt bie­tet ab Mon­tag, 8. Janu­ar 24, 18.30 Uhr die Mög­lich­keit, im „Digi­ta­len Foto­la­bor“, die Grund­la­gen der digi­ta­len Bild­be­ar­bei­tung zu erler­nen. Hier­bei kön­nen eige­ne Bil­der nach foto­gra­fi­schen Gesichts­punk­ten wei­ter aus­ge­ar­bei­tet und opti­miert wer­den. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 6154 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Out­look Grundlagen

Out­look kann mehr als nur E‑Mails emp­fan­gen und ver­sen­den. In dem Kurs „Out­look Grund­la­gen“ der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt am Diens­tag, 8. Janu­ar 24, von 17.00 bis 18.30 Uhr, ler­nen die Teil­neh­men­den, wie sie mit Out­look ihren (Arbeits-)Alltag struk­tu­rie­ren kön­nen. Es wer­den die Funk­tio­nen E‑Mails, Auf­ga­ben, Bespre­chun­gen und Kon­tak­te vor­ge­stellt und geübt. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 2536 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Kir­chen­bü­cher als Fund­gru­be fami­li­en­ge­schicht­li­cher Forschung

Kir­chen­bü­cher sind eine zen­tra­le fami­li­en­ge­schicht­li­che Quel­le und ste­hen häu­fig am Anfang der Recher­chen jen­seits der eige­nen Doku­men­te. In einem neu­en Kurs der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt ab Mitt­woch, 10. Janu­ar 24, 18 Uhr, ler­nen die Teil­neh­men­den ver­schie­de­nen Kir­chen­bü­cher ken­nen und wie man bei der Suche nach Vor­fah­ren am besten vor­geht. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 6010 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Grund­la­gen Internet

Das Inter­net bes­ser zu ver­ste­hen und zu nut­zen, beschreibt das Ziel des Kur­ses „Grund­la­gen Inter­net“. Der Kurs der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt star­tet am Mitt­woch, 10. Janu­ar 24, um 17 Uhr. Ver­mit­telt wer­den unter ande­rem Infor­ma­tio­nen zum Sur­fen im Inter­net, Ver­fas­sen von Mails, Online­ban­king oder das Star­ten von Online-Kon­fe­ren­zen. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 2522 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Power­Point Grundlagen

Die Grund­la­gen der Prä­sen­ta­ti­ons­er­stel­lung wer­den ab Don­ners­tag, 11. Janu­ar 24, 18.30 Uhr, an der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt ver­mit­telt. Der Kurs ist ide­al für den Ein­stieg bzw. Wie­der­ein­stieg in die Nut­zung von Power­Point. The­men wie das Erstel­len von Prä­sen­ta­tio­nen, Anfü­gen von Kom­men­ta­ren, Ein­bin­den von Bil­dern, Musik und Vide­os sowie das Erstel­len von Foto­al­ben wer­den berück­sich­tigt. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 2534 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Wir basteln Mathematik

Mathe­ma­tik hand­werk­lich zu begrei­fen, beschreibt das Ziel des Kur­ses „Wir basteln Mathe­ma­tik“. Die­ser beginnt bei der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt am Frei­tag, 12. Janu­ar 24, um 14 Uhr und rich­tet sich an Kin­der von 10 bis 14 Jah­ren in Beglei­tung eines Erwach­se­nen. Dabei bege­ben sich die Teil­neh­men­den auf einen Streif­zug über das Ägyp­ti­sche Brot­tei­len bis hin zu Com­pu­tern und Goog­le. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 1011 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Druck­gra­phik von Dürer und Cra­nach d.Ä.

Albrecht Dürer und Lukas Cra­nach d. Ä. haben nicht nur in der Male­rei, son­dern auch auf dem Gebiet der Druck­gra­phik Bedeu­ten­des gelei­stet. Berüh­rungs­punk­te, aber auch inter­es­san­te Unter­schie­de der bei­den wer­den in dem vier­tei­li­gen Kurs „Druck­gra­phik von Dürer und Cra­nach d.Ä“ der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt genau­er betrach­tet. Start ist am Frei­tag, 12. Janu­ar 24, 15 Uhr. Aus­ge­wähl­te Ori­gi­na­le der bei­den frän­ki­schen Renais­sance-Künst­ler aus der Samm­lung der Staats­bi­blio­thek Bam­berg wer­den vor Ort in den Blick genom­men. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 6017 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Mathe Abi-Trai­ning „Ana­ly­ti­sche Geometrie“

Für Abitu­ri­en­ten bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt die Mög­lich­keit zur Vor­be­rei­tung auf das Mathe-Abitur oder Mathe-Fach­ab­itur. Der Kurs star­tet am Sams­tag, 13. Janu­ar 24, um 10 Uhr. In vier Dop­pel­stun­den wer­den vie­le The­men aus der ana­ly­ti­schen Geo­me­trie ver­mit­telt, die geprüft wer­den. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 1003 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Fos­si­li­en als stei­ner­ne Zeugen

Eine span­nen­de Füh­rung durch das Natur­kun­de­mu­se­um Bam­bergs bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bam­berg am Sams­tag, 13. Janu­ar 24, um 10 Uhr, an. Wie ent­ste­hen Fos­si­li­en über­haupt? Wel­che Arten von Fos­si­li­en gibt es? Und was erzäh­len sie uns über die Ent­wick­lung des Lebens auf unse­rem Pla­ne­ten? All die­se Fra­gen wer­den wäh­rend der Exkur­si­on beant­wor­tet. Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 1503 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Excel Auf­bau­kurs

Den fort­ge­schrit­te­nen Umgang mit der Tabel­len­kal­ku­la­ti­on ver­mit­telt der Kurs „Excel Auf­bau­kurs 2“ der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt. Ab Diens­tag, 16. Janu­ar 24, 18 Uhr wird der Umgang mit Pivot­ta­bel­len, Grup­pie­rung von Inhal­ten, Tabel­len­struk­tu­ren und vie­lem mehr gelehrt. Der Kurs fin­det an drei Aben­den statt. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 2533 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Gesun­de Stim­me in jedem Alter

Jeder Mus­kel und jede Beweg­lich­keit im Kör­per wird durch den rich­ti­gen Gebrauch und gutes Trai­ning unter­stützt – auch die Stim­me. Ein sol­ches Stimm­trai­ning bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt ab Diens­tag, 16. Janu­ar 24, 18.30 Uhr mit dem Work­shop „Gesun­de Stim­me in jedem Alter“ über zwei Aben­de an. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 4075 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Online-Kurs „3x3 Women in Art“

Bei der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt star­tet am Mitt­woch, 17. Janu­ar 24, um 18 Uhr der drei­tei­li­ge Online-Kurs „3x3 Women in Art: Pau­la Moder­sohn-Becker, Frie­da Kahlo, Madame d´Ora und ande­re“. Vor­ge­stellt wer­den neun weib­li­che Posi­tio­nen in der Kunst des 20. Jahr­hun­derts – von Male­rei, über Foto­gra­fie und Design bis Bild­haue­rei. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 1340 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Ein­füh­rung in die Kunst des Zentangle

Zen­tang­le® ist eine belieb­te Art, ein­fa­che struk­tu­rier­te Muster zusam­men­zu­stel­len. Im Ein­füh­rungs­kurs der Volks­hoch­schu­le Bam­berg wird alles Rele­van­te über die­se Mal­tech­nik zur Ent­span­nung ver­mit­telt. Der Kurs fin­det am Sams­tag, 20. Janu­ar 24, von 09.30 bis 13.30 Uhr statt. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 6042 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Intui­ti­ons­schu­lung: Intui­ti­on – Inspi­ra­ti­on – Instinkt

Die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt bie­tet am Sams­tag, 20. Janu­ar 24 von 9 bis 12.30 Uhr einen Work­shop zum The­ma Intui­ti­on an. Hier­bei wer­den die Unter­schie­de zwi­schen Instinkt, Inspi­ra­ti­on und Intui­ti­on ver­deut­licht und die Grund­la­gen der Media­li­tät ver­mit­telt. Ziel ist es, die eige­ne Intui­ti­on zu schu­len und posi­tiv ein­zu­set­zen. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 4070 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Auf die Büh­ne, fer­tig, los!

In Zusam­men­ar­beit mit Cha­peau Claque e.V. bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt den Schnup­per­tag „Auf die Büh­ne, fer­tig, los!“ (1093) am Sams­tag, 20. Janu­ar 24, von 10 bis 15 Uhr an. Teil­neh­men­de von 11 bis 14 Jah­ren ler­nen spie­le­risch die Grund­re­geln des Thea­ter­spie­lens. Dabei wer­den mit thea­ter­päd­ago­gi­schen Übun­gen ein posi­ti­ves Kör­per­ge­fühl ent­wickelt und mit viel Spaß eige­ne Thea­ter­sze­nen ent­wor­fen! Inten­si­ver kön­nen 11- bis 14-Jäh­ri­ge das Thea­ter­spiel an den Sams­ta­gen, 27. Janu­ar und 3. Febru­ar 24, ken­nen­ler­nen, sie­he Kurs­num­mer 1095. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 1093 oder 1095 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Acht­sam­keit im Büroalltag

Durch Gelas­sen­heit mehr Effi­zi­enz im Büro­all­tag schaf­fen. Das ist das Ziel des Kur­ses „Acht­sam­keit im Büro­all­tag“ der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt. Kurs­be­ginn ist am Mon­tag, 22. Janu­ar 24, 17 Uhr. Es wer­den hilf­rei­che Tech­ni­ken ver­mit­telt, die im Arbeits­all­tag pra­xis­nah ange­wandt wer­den kön­nen. Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 2500 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Wohl­fühl­tag – ein Tag für mich

Ein­mal den All­tags-Stress ver­ges­sen und in einen Zustand der Ent­span­nung gera­ten? Hier­für bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt den Kurs „Wohl­fühl­tag – ein Tag für mich“ am Sams­tag, 27. Janu­ar 24 von 10 bis 16.15 Uhr an. Es wer­den Rücken, Kie­fer, Schul­tern, Nacken und Füße mit leich­ten Bewe­gun­gen gelockert und Ver­span­nun­gen gelöst. Eine Medi­ta­ti­on schließt den Work­shop ab. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 4400 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Agi­les Zeit- & Selbst­ma­nage­ment – Das stän­di­ge rela­ti­vie­ren von Prio­ri­tä­ten ist Glück!

Die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt bie­tet am Sams­tag, 3. Febru­ar 24, um 10 Uhr einen Work­shop zum agi­len Zeit- und Selbst­ma­nage­ment an. Ziel des Semi­nars ist die Ver­mitt­lung einer effek­ti­ve­ren All­tags­ge­stal­tung. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 2501 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.

Fit mit Meridiandehnübungen

Kör­per­li­ches und see­li­sches Wohl­be­fin­den ist das Ziel des Kur­ses „Fit mit Meri­di­an­dehn­übun­gen“ der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt. Ab Frei­tag, 2. Febru­ar 24, 17 Uhr, ler­nen die Teil­neh­men­den in zwei Sit­zun­gen ein­fa­che Übun­gen. Die­se ver­bes­sern die kör­per­li­che Beweg­lich­keit und lösen Span­nun­gen und Blockie­run­gen. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 4054 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.