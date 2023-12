Gera­de die Men­schen, die an der Armuts­gren­ze leben, wis­sen nicht mehr, wie sie finan­zi­ell ihren All­tag stem­men sol­len. Die Redu­zie­rung der sozia­len Teil­ha­be mit allen nega­ti­ven Fol­gen für die betrof­fe­nen Men­schen ist ein kom­ple­xes und viel­schich­ti­ges The­ma, wel­ches lei­der viel zu häu­fig auch Kin­der und Jugend­li­che betrifft. Es bedarf daher einer gesamt­ge­sell­schaft­li­chen Ver­ant­wor­tung, um hier gegenzusteuern.

Die vfm-Grup­pe ver­zich­tet auf Firmenpräsente

Spen­den statt Schen­ken – auch 2023 ver­zich­tet das Unter­neh­men bewusst auf Weih­nachts­ge­schen­ke für Kun­den und Mit­ar­bei­ter. Statt­des­sen wer­den das Bud­get für Fir­men­prä­sen­te und ein zusätz­li­cher Betrag ein­fach in Spen­den umge­wan­delt. In die­sem Jahr sind das ins­ge­samt 50.000 Euro, die benach­tei­lig­ten Men­schen zugutekommen.

Regio­na­le und über­re­gio­na­le Orga­ni­sa­tio­nen wer­den unterstützt

Der Mak­ler­ver­bund för­dert Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen seit län­ge­rer Zeit regel­mä­ßig. Gro­ße Freu­de löste die Über­ga­be der Spen­den­schecks der vfm-Haupt­zen­tra­le am 7. Dezem­ber in Peg­nitz bei den anwe­sen­den Ver­tre­tern aus. Hin­ter jeder Ein­rich­tung steht ein groß­ar­ti­ges Team aus moti­vier­ten Men­schen, die das indi­vi­du­el­le Kon­zept mit Leben fül­len und uner­müd­lich und enga­giert umset­zen. Bei der fei­er­li­chen Spen­den­über­ga­be bot sich auch eine will­kom­me­ne Gele­gen­heit zum inten­si­ven Aus­tausch und zur Ver­net­zung unter den Ver­ei­nen, womit neue Wege der Zusam­men­ar­beit und gegen­sei­ti­gen Unter­stüt­zung eröff­net wurden.

In die­sem Jahr gehen jeweils 5.000 Euro an die Stif­tung „Men­schen in Not“, die Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Kir­che, die Akti­on „Schmücken und Hel­fen“, die Peg­nit­zer Tafel, die Evan­ge­lisch-Metho­di­sti­sche Kir­che und an den Ver­ein „Peg­nitz für Kin­der“. Außer­dem erhielt das bun­des­weit agie­ren­de Kin­der- und Jugend­werk „Die Arche“ ins­ge­samt 20.000 Euro.