Auch in die­sem Jahr ver­such­te der KJR Lich­ten­fels Kin­der aus dem Land­kreis die Advents­zeit zu ver­kür­zen. Eine Weih­nachts­thea­ter-Fahrt, ange­bo­ten für einen sehr gerin­gen Teil­neh­mer­bei­trag, ent­führ­te Kin­der aus dem gan­zen Land­kreis Lich­ten­fels ab 6 Jah­ren nach Bam­berg ins E.T.A.-Hoffmann-Theater. Gespielt wur­de „Der satanar­chäolü­ge­ni­a­loh­öl­li­sche Wunsch­punsch“ von Micha­el Ende. Ein Magi­er, eine Geld­hexe, ein Gerichts­voll­zie­her und zwei Tier-Spio­ne ver­stan­den es die Zuschau­er in die­sem Zun­gen­bre­cher-Stück präch­tig zu unter­hal­ten. Magisch, zau­ber­haft, lustig und span­nend, so könn­te man das abso­lut emp­feh­lens­wer­te Stück bezeich­nen. Die aus­ver­kauf­te Vor­stel­lung riss ihre Besu­cher durch einen gerapp­ten Song, Spe­zi­al-Effek­te und die schau­spie­le­ri­sche Lei­stung der Akteu­re mit, sodass es nie­man­dem lang­wei­lig wur­de. Im Anschluss stieg man in den war­ten­den Bus und fuhr direkt zurück nach Lich­ten­fels in den Mär­chen­wald, auf den sich alle schon zu Beginn des Aus­flu­ges gefreut hat­ten. Konn­ten sie doch mit der Mär­chen­wald­ei­sen­bahn fah­ren und sich im Gespen­ster­schloss gru­seln. Auch der Hexen­be­sen wur­de aus­pro­biert, bevor ihnen im Hexen­haus weih­nacht­li­che Geschich­ten vor­ge­le­sen wur­den. Beim danach fol­gen­den Bum­mel über den Weih­nachts­markt nutz­ten eini­ge Teil­neh­mer die Gele­gen­heit, ein paar Klei­nig­kei­ten zu kau­fen. Da so ein Rund­gang hung­rig macht und auch die ver­schie­den­sten Gerü­che in der Nase kit­zeln, muss­te die Grup­pe natür­lich auch das Essens­an­ge­bot aus­gie­big testen. Die Eltern durf­ten anschlie­ßend ihre müden, sat­ten und zufrie­de­nen Spröss­lin­ge bei den Betreu­ern Sarah, Jas­min, Uschi, Simon und Jere­my wie­der abholen.