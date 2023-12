Am 2. Advents­sonn­tag ist die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim in ihr neu­es Jah­res­the­ma gestar­tet, dies­mal gemein­sam mit der Evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Kir­ch­rüs­sel­bach. Ein bun­ter Fami­li­en­got­tes­dienst setz­te das Jah­res­the­ma „In Bewe­gung kom­men“ direkt um: Neben vie­len Bewe­gungs­lie­dern konn­ten die Gäste an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen in und um die Jako­bus-Kir­che Ster­ne suchen, Christ­baum-Anhän­ger aus Wachs gie­ßen, selbst Tee mischen, u.v.m. Neben der Kir­chen­ge­mein­de gestal­te­te die Jako­bus-Kita der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim aus Unter­rüs­sel­bach den beson­de­ren Got­tes­dienst mit.

Das Jah­res­the­ma „In Bewe­gung kom­men“ mit dem Bibel­wort „Lasst uns auf­ein­an­der acht­ha­ben und ein­an­der anspor­nen zur Lie­be und zu guten Wer­ken.“ aus Hebrä­er 10,24 beglei­tet die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim für ein Jahr. Work­shops für die Mit­ar­bei­ten­den grei­fen dabei genau­so das The­ma auf wie Got­tes­dien­ste und Fei­ern in den Ein­rich­tun­gen. In einem Heft sind zudem erste Impul­se nach­zu­le­sen und im Lau­fe des Jah­res gibt es wei­te­re Aktio­nen zum Jah­res­the­ma „In Bewe­gung kommen“.