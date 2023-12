Trom­pe­ten­schall und Orgel­klang zum Jah­res­be­ginn 2024

Am 1. Janu­ar 2024 um 16.00 Uhr fin­det das tra­di­tio­nel­le fest­li­che Neu­jahrs­kon­zert in der Schloss­kir­che Bay­reuth statt, das seit vie­len Jah­ren zum kul­tu­rel­len Jah­res­auf­takt in Bay­reuth gehört.

Regio­nal­kan­tor Seba­sti­an Ruf und das Blä­ser­en­sem­ble „Nürn­ber­ger Opern Blech“ bie­ten ein über­aus abwechs­lungs­rei­ches, schwung­vol­les Pro­gramm vom Barock bis zur Moder­ne mit Wer­ken von Geor­ge Bizet, Georg Fried­rich Hän­del, Peter Tschai­kow­sky, Eugè­ne Gigout, Jean-Joseph Mour­et, Hen­ry Pur­cell u.a.

„Nürn­ber­ger Opern Blech“ ist das Blech­blä­ser­quin­tett der Staats­phil­har­mo­nie Nürn­berg. Die fünf Musi­ker spie­len in der klas­si­chen Quin­tett­be­set­zung mit zwei Trom­pe­ten, Horn, Posau­ne und Tuba.

Ein­tritts­kar­ten zum Preis von € 22 / 18 (Ver­eins­mit­glie­der) / 10 (Schüler*innen/Studierende) sind erhält­lich an der Thea­ter­kas­se Bay­reuth, im Pfarr­bü­ro der Schloss­kir­che Bay­reuth, Tages­kas­se (ab 15.00 Uhr) oder über RESERVIX

Nähe­re Infor­ma­tio­nen – auch zum Kon­zert­pro­gramm – erhal­ten Sie unter schloss​kir​chen​mu​sik​-bay​reuth​.de