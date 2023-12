Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Doku­ment gefälscht

Son­ne­feld. Im Rah­men einer Per­so­nen­über­prü­fung durch Beam­te der Poli­zei Kro­nach am Sams­tag­nach­mit­tag, konn­te bei einem 40jährigen Polen die Total­fäl­schung eines Füh­rer­scheins auf­ge­fun­den wer­den. Nach erster Inau­gen­schein­nah­me ließ die all­ge­mei­ne Mach­art erheb­li­che Zwei­fel an der Echt­heit des Doku­ments auf­kom­men. Bei der anschlie­ßen­den Inten­siv­kon­trol­le und Gegen­über­stel­lung mit einem Ori­gi­nal­pa­pier folg­te Gewiss­heit. Der Mann muss sich nun wegen Urkun­den­fäl­schung verantworten.

Nach Unfall flüchtig

Kro­nach. In der Zeit von Frei­tag­nach­mit­tag bis Sams­tag­nach­mit­tag kam es in der Kau­lang­er­stra­ße gegen­über des Kro­na­cher Piz­za­ser­vice zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Der Ver­ur­sa­cher beschä­dig­te dabei mit sei­nem Pkw einer dort abge­stell­ten wei­ßen Sko­da Superb im vor­de­ren lin­ken Bereich und ent­fern­te sich im Anschluss, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men, von der Unfall­stel­le. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den lässt sich mit ca. 1500 Euro bezif­fern. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Kro­nach unter Tel. 09261/5030 entgegen.

Weih­nachts­de­ko zer­stört und entwendet

Kro­nach. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag such­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein Wohn­an­we­sen im Bereich Rup­pen auf und ent­wen­de­te dort eine neben der Haus­tür auf­ge­stell­te beleuch­te­te Weih­nachts­de­ko­ra­ti­on in Form eines Sterns. Die hier­hin­füh­ren­de Strom­ka­bel­zu­lei­tung kapp­te er kur­zer­hand. Der Anzei­gen­er­stat­te­rin ent­stand ein Scha­den in Höhe von 60 Euro. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kro­nach unter Tel. 09261/5030.