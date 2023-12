Auf­grund des ver­fas­sungs­wid­ri­gen Haus­halts muss­te sich die Ampel auf einen neu­en Haus­halt eini­gen. Wäh­rend der Staat Rekord­steu­er­ein­nah­men ver­bucht, bela­stet die Ampel die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, aber auch die Wirt­schaft mit neu­en Steu­ern und hohen Ener­gie­prei­sen. Der länd­li­che Raum lei­det dabei beson­ders. Die hei­mi­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner fin­det das inakzeptabel:

„900 Mil­lio­nen Euro Mehr­ko­sten für unse­re Land­wir­tin­nen und Land­wir­te – das bedeu­tet die Ent­schei­dung der Ampel-Regie­rung. Die Agrar­die­sel-Rück­ver­gü­tung von aktu­ell 21,48 ct/​Liter und die Kfz-Steu­er­be­frei­ung für land- und forst­wirt­schaft­li­che Fahr­zeu­ge schafft die Ampel ab 2024 ab, um ihr Haus­halts­loch aufzupolieren.

Das ist ein Schlag ins Gesicht für unse­rer Land­wir­tin­nen und Land­wir­te. Ein Schlag ins Gesicht der­je­ni­gen, die tag­täg­lich, 24/7, bei Wind und Wet­ter dafür sor­gen, dass bei uns etwas auf den Tel­ler kommt, und die das Herz­stück und Gesicht des länd­li­chen Raums sind. In Zei­ten der enor­men Bela­stung schafft die Bun­des­re­gie­rung mehr Wett­be­werbs­nach­tei­le für die deut­schen Land­wir­te, statt die­se zu unter­stüt­zen! Dadurch wer­den die bereits gestie­ge­nen Lebens­mit­tel­prei­se wei­ter für jeden Ein­zel­nen von uns stei­gen! Ein­fach rea­li­täts­fern und dann will es auch noch nie­mand aus der Ampel gewe­sen sein…Absurd! Völ­lig ver­ständ­lich, dass unse­re Land­wir­te und Land­wir­tin­nen, initi­iert vom deut­schen Bau­ern­ver­band, dage­gen auf die Stra­ße gehen! Selbst­ver­ständ­lich unter­stüt­ze ich auch vor Ort die Pro­te­ste der land­wirt­schaft­li­chen Unter­neh­men in mei­ner Hei­mat Ober­fran­ken. Die Haus­halt­mi­se­re der Ampel-Regie­rung kann nicht zum Nach­teil unse­rer Land­wirt­schaft gehen. Die­se Ent­schei­dun­gen müs­sen zurück­ge­nom­men werden!“