Die fest­li­che Zeit des Jah­res rückt näher, und die Kir­chen­ver­wal­tung St. Moritz möch­te sie herz­lich dazu ein­la­den, den Hei­li­gen Abend in der ein­ma­li­gen und roman­ti­schen Umge­bung der Wall­fahrts­ka­pel­le St. Moritz, ober­halb von Leu­ten­bach, zu ver­brin­gen. Die Kir­chen­ver­wal­tung freut sich, sie am 24. Dezem­ber 2023 um 17:00 Uhr zu einer besinn­li­chen Christ­ves­per begrü­ßen zu dürfen.

Machen Sie sich mit Later­ne und Fackeln zu Fuß auf den Weg in die Kir­che und stim­men Sie sich dabei auf die kom­men­de ruhi­ge Zeit ein. Die stim­mungs­vol­le Atmo­sphä­re der Wall­fahrts­ka­pel­le wird durch Otto Har­rer an der Zither beglei­tet, der die Weih­nachts­lie­der wäh­rend der Christ­ves­per beson­ders fest­lich erklin­gen lässt.

Die Kir­chen­ver­wal­tung lädt Sie herz­lich ein, die­sen beson­de­ren Abend gemein­sam in St. Moritz begin­nen zu las­sen und sich in vor­weih­nacht­li­cher Gemein­schaft auf die fest­li­che Zeit ein­zu­stim­men. Die Uhr­zeit ist so gewählt, um im Anschluss mit Freun­den und Fami­lie zu Abend zu essen und die Hei­li­ge Nacht mit der tra­di­tio­nel­len Besche­rung zu feiern.