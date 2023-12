Der Spen­den­be­trag ist der auf­ge­run­de­te Erlös des Tor­wand­schie­ßens vom dies­jäh­ri­gen Johan­nis­feu­er in Wildensorg.

„Men­schen in Not“ wird von Obdach­lo­sen, Woh­nungs­lo­sen und von Armut betrof­fe­nen Per­so­nen genutzt. Neben einer Wär­me­stu­be wird dort täg­lich ca. 50 Per­so­nen ein war­mes Mit­tag­essen ange­bo­ten. Die Zahl der Men­schen, die das Hilfs­an­ge­bot nut­zen, hat sich seit 2022 mehr als ver­dop­pelt. Die Kosten für Lebens­mit­tel sind in die­sem Jahr um mehr als 40% gestie­gen. „Men­schen in Not“ finan­ziert sich aus­schließ­lich aus Spen­den und ehren­amt­li­chen Helfern.