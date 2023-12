Was für ein Kri­mi: Mit 81:82 (35:32,72:72) nach Ver­län­ge­rung ver­lor der BBC Bay­reuth heu­te Abend in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A bei den PS Karls­ru­he Lions. Dabei lag Bay­reuth 7,3 Sekun­den vor Ende der regu­lä­ren Spiel­zeit noch mit fünf Punk­ten vorne.

1.Viertel

Mit der Start­ing-Five Moritz Ple­scher, Mari­os Gio­tis, Selim Fofa­na, Aaron Car­ver und Esa Ahmad star­te­te der BBC Bay­reuth in das Duell bei den vor der Par­tie punkt­glei­chen Karls­ru­hern. Bei­de Teams taten sich zunächst schwer, in den Rhyth­mus zu fin­den. Erst nach über drei Minu­ten mach­te Esa Ahmad mit einem kra­chen­den Dunk die ersten Bay­reu­ther Punk­te zum 2:4‑Zwischenstand. Kurz dar­auf brach­te Esa Ahmad mit sei­nem mitt­ler­wei­le fünf­ten Punkt Bay­reuth erst­mals in Füh­rung (5:4). Moritz Ple­scher folg­te mit dem ersten Drei­er des Spiels zum 8:4, dann erhöh­te Aaron Car­ver, eben­falls mit einem Drei­er, auf 11:4. Nach acht Minu­ten führ­te der BBC mit 16:9, am Ende des ersten Vier­tels kam Karls­ru­he dank eines ver­rück­ten Buz­zer­bea­ter-Drei­ers von Lach­lan Dent noch etwas auf 16:19 her­an. Karls­ru­her hat­te im ersten Abschnitt auf­fäl­lig vie­le Tur­no­vers (5) zu verzeichnen.

2.Viertel

Esa Ahmad blieb auch zu Beginn des zwei­ten Vier­tels der Bay­reu­ther Schlüs­sel­spie­ler, den die PS Lions kaum in den Griff beka­men. Den­noch kamen die Karls­ru­her all­mäh­lich deut­lich bes­ser ins Spiel und gli­chen zum 23:23 aus. Esa Ahmad ant­wor­te­te jedoch mit sei­nen Punk­ten zwölf und 13 zum 25:23 für den BBC. Jes­se Ani brach­te Karls­ru­he kurz dar­auf mit 27:26 in Front. In der Fol­ge wech­sel­te die Füh­rung mehr­fach, das Spiel blieb eng. Zur Halb­zeit stand es 35:32 für Bay­reuth, nach­dem Selim Fofa­na mit dem Buz­zer noch einen Drei­er ver­senkt hatte.

3.Viertel

Karls­ru­he star­te­te stark in den drit­ten Abschnitt und ging mit 38:35 in Füh­rung. Selim Fofa­na mar­kier­te mit zwei Frei­wurf­tref­fern die ersten Bay­reu­ther Punk­te in der zwei­ten Hälf­te (37:38). Die Gast­ge­ber leg­ten aber wie­der nach und gin­gen in der mit 1500 Zuschau­ern aus­ver­kauf­ten Lina Rad­ke-Hal­le mit 41:37 in Front. Erst nach fast fünf Minu­ten im drit­ten Vier­tel fiel der erste Korb aus dem Feld für Bay­reuth durch Aaron Car­ver zum 39:41. Karls­ru­he zog dann auf 45:39 weg, Esa Ahmad ver­kürz­te jedoch auf 41:45 und Phil­ip Jalal­po­or mach­te das 43:45. Karls­ru­he brach­te sich jetzt selbst wie­der aus dem Rhyth­mus, Gäste-Kapi­tän Phil­ip Jalal­po­or hat­te dar­an durch sei­ne Rou­ti­ne maß­geb­li­chen Anteil und der BBC ging mit einem Drei­er von Esa Ahmad mit 48:47 in Front. Bay­reuth war zur Zonen­ver­tei­di­gung über­ge­gan­gen. Moritz Ple­scher traf einen Drei­er zum 53:49 und Shane Gat­ling sorg­te mit dem 55:49 für den Zwi­schen­stand nach dem drit­ten Vier­tel. Der BBC hat­te einen Sechs-Punk­te-Rück­stand in eine Sechs-Punk­te-Füh­rung verwandelt.

4.Viertel

Karls­ru­he glich nach einem Drei­er und einem anschlie­ßen­den Korb­le­ger von Lach­lan Dent schnell wie­der zum 55:55 aus. Lach­lan “Lucky” Dent schick­te sich an, für die Gast­ge­ber zum Unter­schieds­spie­ler zu wer­den. Esa Ahmad brach­te den BBC aber wie­der mit 57:55 in Front. Len­ny Liedt­ke erhöh­te mit einem Drei-Punk­te-Spiel auf 60:56. Ein tech­ni­sches Foul gegen Phil­ip Jalal­po­or brach­te Karls­ru­he vier Minu­ten vor Schluss auf 60:63 her­an. O´Showen Wil­liams ver­kürz­te wei­ter auf 62:63. Es folg­te ein unsport­li­ches Foul gegen Phil­ip Jalal­po­or, der dar­auf­hin die Hal­le ver­las­sen muss­te. O´Showen Wil­liams brach­te in der Fol­ge mit einem wei­ten Drei­er Karls­ru­he mit 65:63 in Front. BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic nahm sofort eine Aus­zeit. Ein wil­der Drei­er von Moritz Ple­scher brach­te Bay­reuth wie­der mit 66:65 in Front, 102 Sekun­den vor Schluss stand es 68:67 für die Gäste. Die Karls­ru­her ver­ga­ben dann zwei Frei­wür­fe, Aaron Car­ver mach­te auf der Gegen­sei­te das 70:67 für den BBC. Karls­ru­he traf aber nicht mehr, auf der Gegen­sei­te mach­te Selim Fofa­na zwei Frei­wurf­tref­fer zum 72:67. Bay­reuth schien der siche­re Sie­ger zu sein. In den letz­ten 7,3 Sekun­den dann der tota­le Wahn­sinn: Erst traf O´ Show­en Wil­liams einen Drei­er. Dann ver­lor der BBC den Ball beim Ein­wurf und Mel­vin Jost­mann glich mit dem Buz­zer zum 72:72 aus – Overtime!

Over­ti­me

Moritz Ple­scher fiel für den BBC ver­let­zungs­be­dingt in der Ver­län­ge­rung aus. Shane Gat­ling brach­te Bay­reuth mit Frei­wür­fen 74:72 in Front, dann ein Karls­ru­her Drei­er und ein Drei­er von Shane Gat­ling – 77:75. Lach­lan Dent brach­te Karls­ru­he dann mit 78:77 in Front, Len­ny Liedt­ke glich mit einem Frei­wurf­tref­fer zum 78:78 aus. Esa Ahmad ver­warf dann zwei Frei­wür­fe. Auf der Gegen­sei­te hol­te Jes­se Ani mit zwei Frei­wurf­tref­fern zum 80:78 die Füh­rung zurück. Auf der Gegen­sei­te hat­ten die Bay­reu­ther noch meh­re­re Wurf­ge­le­gen­hei­ten, tra­fen aber nicht mehr. Lach­lan Dent mach­te 2,3 Sekun­den vor Schluss zwei Frei­wurf­tref­fer zum 82:78. Bay­reuth gab aber noch nicht auf, Len­ny Liedt­ke traf noch einen Drei­er zum 81:82. 0,6 Sekun­den vor Schluss war aber zu spät, Karls­ru­he hat­te mit 82:81 gewon­nen. Der BBC hat nach zwölf Spie­len jetzt jeweils sechs Sie­ge und sechs Nie­der­la­gen auf dem Kon­to und rutscht in der Tabel­le auf Rang neun ab.

Die Spie­ler der Partie

Bester Wer­fer beim BBC Bay­reuth war mit Abstand Esa Ahmad mit 22 Punk­ten, Moritz Ple­scher mar­kier­te elf Punk­te. Bester Bay­reu­ther Reboun­der war mit neun abge­grif­fe­nen Bäl­len Aaron Car­ver. Bei den PS Karls­ru­he Lions war O´Showen Wil­liams mit 21 Zäh­lern erfolg­reich­ster Wer­fer, die mei­sten Rebounds erziel­te Den­nis Tun­stall Jr. (9).

Das sagt Mla­den Drijencic

BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic erklär­te nach der Par­tie sicht­lich noch etwas geknickt, dass er sehr stolz auf sein Team sei. “Wir hät­ten in man­chen Situa­tio­nen sicher etwas anders spie­len kön­nen, aber letzt­lich sind bei die­ser Par­tie eigent­lich alle Spie­ler Sie­ger”, so Mla­den Drijencic.

Sta­ti­stik