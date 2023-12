Adventskonzert des Gesangvereins Cäcilia Kirchehrenbach

Vor voll­be­setz­ten Kir­chen­bän­ken in der Pfarr­kir­che St.Bartholomäus Kirch­eh­ren­bach san­gen und musi­zier­ten die Chö­re des Gesang­ver­eins Cäci­lia (GVC) und das Schü­ler­blas­or­che­ster des Musik­ver­eins zur Adventszeit.

Nach der Eröff­nung durch das Schü­ler­blas­or­che­ster unter der Lei­tung von Wojciech Grabitz mit „The Lega­cy of Christ­mas“ und zwei wei­te­ren Stücken stand eine der ersten drei Pre­mie­ren bei die­sem Kon­zert auf dem Programm.

Der gemisch­te Chor hat­te sei­nen ersten Auf­tritt mit der neu­en Chor­lei­te­rin Regi­na Frei­wald und mit „Still ist er Wald“, der „Weih­nachts­mo­tet­te“ und „Auf dem Weg nach Bet­le­hem“ einen gelun­gen Einstieg.

Eben­falls unter neu­er Chor­lei­tung von Manue­la Hof­mann konn­te der Kin­der­chor mit „Alle Jah­re wie­der“ und „Licht im Dun­keln“ die Zuhö­rer begei­stern bevor der Chor zusam­men mit dem neu­ge­grün­de­ten Jugend­chor „Stern über Bet­le­hem“ vortrug.

Im Anschluss gefiel der Jugend­chor unter der Lei­tung von Julia Plei­chin­ger noch mit „Feliz Navi­dad“ und „All of me“ zusam­men mit Cantabella.

Der GVC Chor Can­ta­bel­la hat mit Regi­na Frei­wald eben­falls eine neue Lei­tung und konn­te mit „Angels Carol“, „A Winter’sTale“ und „Mer­ry Christ­mas Dar­ling“ erfreuen.

Mit Kreuz­er­quer hat­te man ein Gast­en­sem­ble zu Gast wel­ches mit den Chor­vor­trä­gen „Let it snow“ und „I just cal­led to say I love you“ das Kon­zert bereicherte.

Nach dem Abschluss durch das Schü­ler­blas­or­che­ster mit „Never for­get your Fri­ends“ und „Rockin‘ Around The Christ­mas Tree“ ließ man in fro­her Gemein­schaft das abwechs­lungs­rei­che und gelun­ge­ne Kon­zert bei einer Tas­se Glüh­wein ausklingen.