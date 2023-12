Am 10. Dezem­ber ist im Bam­ber­ger Lini­en­bus­ver­kehr ein neu­er Fahr­plan in Kraft getre­ten. Nach den Weih­nachts­fe­ri­en, am 8. Janu­ar, wer­den klei­ne­re Ände­run­gen auf der Linie 910 umge­setzt, um den Fahr­plan noch bes­ser auf Schul­be­ginn und Schu­len­de abzustimmen.

Frühs gibt es zwei zusätz­li­che Fahr­ten von Wil­densorg zum ZOB: Um 6:41 Uhr fährt der Bus von Wil­densorg über den Michels­berg zum ZOB (Ankunft 7:00 Uhr). Und um 7:38 Uhr gibt es eine zusätz­li­che Fahrt von Wil­densorg über den Jakobs­berg zum ZOB (Ankunft 7:55 Uhr). Mit­tags ver­schiebt sich die Fahrt nach Wil­densorg von 13:07 Uhr auf 13:25 Uhr. In der Fol­ge ver­schiebt sich die Rück­fahrt von 13:25 Uhr auf 13:43 Uhr.