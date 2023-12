Vom 21. bis 25. Febru­ar weckt die Frei­zeit Mes­se 2024 in der Mes­se Nürn­berg Früh­lings­ge­füh­le und inspi­riert für Rei­se und Frei­zeit. An fünf Tagen stellt die Frei­zeit Mes­se die The­men Cara­va­ning, Tou­ri­stik, Gar­ten, Out­door und Sport in den Mit­tel­punkt. Die invi­va, die Aktiv­mes­se für alles, was das Leben bewegt, beglei­tet die Frei­zeit Mes­se an allen Tagen, ein High­light ist der Schätz-Tag am 21. Februar.

In der kal­ten Jah­res­zeit schon an Früh­ling und Som­mer den­ken: Wohin soll die näch­ste Rei­se gehen? Viel­leicht sogar im eige­nen Wohn­mo­bil oder Cam­per? Wie lässt sich die Frei­zeit aktiv und span­nend gestal­ten? Wel­che neu­en Hob­bys und Trend­sport­ar­ten könn­ten den All­tag berei­chern? Was braucht man für den rich­ti­gen Start in die Gar­ten­sai­son? – Zur Frei­zeit Mes­se fin­den die Besu­cher in der Mes­se Nürn­berg Ange­bo­te für die akti­ve Frei­zeit, den hei­mi­schen Gar­ten, die näch­ste Rei­se und die neue Out­door-Sai­son. Im Frei­ge­län­de der Mes­se gibt es Street-Food ver­schie­de­ner Foodtrucks.

Rei­se und Frei­zeit auf vier Rädern

Der größ­te Ange­bots­be­reich der Frei­zeit Mes­se ist der Cara­van­und Rei­se­mo­bil­sa­lon in der Hal­le 12. Hier gibt es einen umfas­sen­den Markt­über­blick und eine gro­ße Aus­wahl an Fahr­zeu­gen, vom kom­pak­ten Cam­per bis hin zum LuxusReisemobil.

Frei­zeit-Tipps und Reiseträume

Die Hal­len 11.0 und 11.1 lie­fern Inspi­ra­ti­on für den näch­sten Urlaub mit Rei­se­tipps von regio­nal bis exo­tisch. Ein Schwer­punkt liegt bei den belieb­ten Rei­se­zie­len im Alpen­raum sowie beim regio­na­len Tou­ris­mus, so gibt es Wan­der­tou­ren und Aus­flugs­zie­le zu entdecken.

invi­va – alles was das Leben bewegt

Die invi­va, die Aktiv­mes­se für alles, was das Leben bewegt, ist in Hal­le 10.1 zu fin­den. Dort zei­gen Ver­bän­de und Ver­ei­ne, wie man sei­ne Frei­zeit aktiv gestal­ten und ehren­amt­lich tätig wer­den kann.

Die The­men Well­ness, Gesund­heit und Wohl­be­fin­den ste­hen bei der invi­va im Mittelpunkt.

Schätz-Tag auf der inviva

Das Maga­zin „sechs + sech­zig“ bringt an allen Tagen ein abwechs­lungs­rei­ches Büh­nen­pro­gramm auf die Mes­se und wid­met sich den Gene­ra­tio­nen­fra­gen. Am Mitt­woch, 21. Febru­ar ist „Schätz-Tag“: Die Exper­tin­nen Ker­stin und Kath­rin Weid­ler beur­tei­len aus­ge­wähl­te Rari­tä­ten und geben Aus­kunft zu deren Wert. Erst­mals dabei ist der Musik­ex­per­te und Kon­zert-Mana­ger Peter Hara­sim, der sich im Gespräch mit dem NN-Chef­pu­bli­zi­sten Alex­an­der Jung­kunz über den Wert von alten Lang­spiel­plat­ten vor allem aus dem Bereich Pop und Rock unter­hal­ten wird. Auch ein Comic-Fach­mann kommt zu Wort und die Kunst­hi­sto­ri­ke­rin und Auk­tio­na­to­rin Eva Fran­ke steht für Fra­gen zur Ver­fü­gung. Besu­cher der Frei­zeit Mes­se, die ihre Schät­ze von den Exper­ten bewer­ten las­sen wol­len, kön­nen sich noch bis Mit­te Janu­ar bewer­ben und eine Beschrei­bung sowie Fotos an buero@​magazin66.​de senden.

Früh­lings­be­ginn im grü­nen Wohnzimmer

Die The­men Gar­ten und Haus sind in Hal­le 10.0 zu finden.

Regio­na­le GaLa­Bau-Betrie­be zei­gen hier die Trends in Sachen Gar­ten- und Land­schafts­ge­stal­tung und inspi­rie­ren für die neue Gar­ten­sai­son. Neben Gestal­tungs­ideen für Gar­ten und Vor­gar­ten gibt es Mate­ria­li­en, Natur­stein, Gar­ten­mö­bel und Gar­ten­zu­be­hör sowie Saat­gut. Zen-Gar­ten, Out­door-Küche, Gar­ten­teich und Loun­ge­be­reich inspi­rie­ren für das hei­mi­sche Grün. Dar­über hin­aus gibt es Ange­bo­te für den Aus- und Umbau des Hau­ses sowie blu­mi­ge Frühlingstrends.

Akti­ve Frei­zeit – Out­door-Erleb­nis­se und Fahrrad-Touren

In Hal­le 9 ste­hen die The­men rund um eine akti­ve Frei­zeit sowie Out­door-Trends im Mittelpunkt.

Bei All­Ri­de prä­sen­tie­ren Fahr­rad­händ­ler aus der Regi­on aktu­el­le Model­le, bera­ten und infor­mie­ren rund um Zwei­rä­der – vom City-Crui­ser und Trekking3 Bike über Renn­rä­der bis hin zum E‑Bike. Die Fahr­rä­der kön­nen im Par­cours der Mes­se gete­stet wer­den, Sicher­heits­aus­rü­stung inklusive.

Dar­über hin­aus sind ver­schie­de­ne Sport­ver­ei­ne bei der Frei­zeit Mes­se mit dabei, so prä­sen­tie­ren die Nürn­berg Rams Ame­ri­can Foot­ball und stel­len ihre Natio­nal­spie­ler den Mes­se­be­su­chern vor.

Dar­über hin­aus gibt es wei­te­re Sport­ar­ten zu ent­decken, wie Line­dance, Trail­run­ning, Tur­nen, Rug­by, Bogen­schie­ßen und Cheer­lea­ding. Sport­ver­ei­ne, die sich und ihren Sport auf der Frei­zeit Mes­se Nürn­berg prä­sen­tie­ren möch­ten, kön­nen sich noch anmelden.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen unter www​.frei​zeit​mes​se​.de