Über­gangs­wei­se über­neh­men Co-Trai­ner Lan­ny Gare und Seba­sti­an Setzer

Die Sel­ber Wöl­fe reagie­ren auf die aktu­el­le sport­li­che Situa­ti­on und ent­bin­den ihren Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler mit sofor­ti­ger Wir­kung von sei­nen Auf­ga­ben. Am mor­gi­gen Sonn­tag wer­den der Co-Trai­ner Lan­ny Gare sowie Seba­sti­an Set­zer das Coa­ching übernehmen.

Kurz­fri­sti­ge Interimslösung

Ser­gej Waß­mil­ler war seit Beginn der Sai­son 2022/2023 für die Sel­ber Wöl­fe als Head­coach ver­ant­wort­lich und schaff­te in der ver­gan­ge­nen Sai­son zusam­men mit sei­nem Team den erneu­ten Klas­sen­er­halt. Auf­grund der aktu­el­len sport­li­chen Sai­son ent­ban­den die Ver­ant­wort­li­chen der Sel­ber Wöl­fe den 53-Jäh­ri­gen am heu­ti­gen Sams­tag mit sofor­ti­ger Wir­kung von sei­nen Auf­ga­ben. Am mor­gi­gen Sonn­tag gegen die Lau­sit­zer Füch­se wer­den vor­über­ge­hend Co-Trai­ner Lan­ny Gare sowie A‑Li­zenz-Inha­ber Seba­sti­an Set­zer, Nach­wuchs­lei­ter und Vor­stands­mit­glied des VER Selb e.V., das Coa­ching des DEL2-Teams übernehmen.

Die Sel­ber Wöl­fe bedan­ken sich bei Ser­gej Waß­mil­ler für sei­ne gelei­ste­te Arbeit und wün­schen ihm für sei­ne Zukunft sport­lich als auch pri­vat alles Gute!