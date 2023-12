Am Diens­tag, den 12.12.2023 fand das Pro­jekt Roll­stuhl­sport macht Schu­le des För­der­krei­ses gool­kids e.V. in Hirschaid an der Grund-/ und Mit­tel­schu­le Hirschaid in der Reg­nitz Are­na statt. Die Schüler:innen der Klas­sen 4 bis 9 hat­ten an die­sem Tag nicht nur die Mög­lich­keit, den Roll­stuhl als Sport­ge­rät ken­nen zu ler­nen, son­dern konn­ten dank der Koope­ra­ti­on mit REWE auch einen Ernäh­rungs­par­cours durch­lau­fen, der das Bewusst­sein für eine gesun­de Ernäh­rung schär­fen soll­te. Unter­stützt wur­de das gesam­te Pro­jekt von der Spar­kas­se Bamberg-Hirschaid.

Wel­che Hür­den gibt es im All­tag? Was bedeu­ten Schlag­lö­cher oder Kopf­stein­pfla­ster für Roll­stuhl­fah­rer? Wie mei­stert man sol­che Hin­der­nis­se? Die Schü­ler erler­nen den Umgang mit Hin­der­nis­sen, indem sie einen Par­cours mit vie­len ver­schie­de­nen „Stol­per­stei­nen“ aktiv bewäl­ti­gen dür­fen und kön­nen im Sport­roll­stuhl den Spaß am Inklu­si­ons­sport erleben.

Der hin­te­re Teil der Sport­hal­le war für den sport­li­chen Part des Tages reser­viert, hier stand Roll­stuhl­bas­ket­ball im Mit­tel­punkt. Die­se Sport­art zeigt auf spie­le­ri­sche Wei­se, wie ein­fach es doch sein kann, Sport als Brücke für geleb­te Inklu­si­on zu nut­zen. Zunächst bekom­men die Schüler:innen ein Gefühl für die Sport­roll­stüh­le ver­mit­telt. Nach anschlie­ßen­den Fang­spie­len und Bas­ket­ball-ori­en­tier­ten Übun­gen ging es auch schon ans Kör­be­wer­fen. Im Abschluss­spiel zeig­ten die Schüler:innen ihr erlern­tes Kön­nen und hat­ten dabei eine gan­ze Men­ge Spaß.

Im vor­de­ren Teil der Sport­hal­le stand das The­ma „All­tag eines Roll­stuhl­fah­rers“ im Vor­der­grund. So durf­ten die Schüler:innen die Grund­la­gen des Roll­stuhl­fah­rens erler­nen und anschlie­ßend einen All­tags­par­cour über­win­den, der Hin­der­nis­se wie bspw. Bord­stei­ne, Kopf­stein­pfla­ster und Gull­i­deckel simu­liert. So beka­men die Kin­der aktiv gezeigt, wel­che all­täg­li­chen Hür­den ein Roll­stuhl­fah­rer über­win­den kön­nen muss.

Mit der Nut­zung der gool­kids Sport­roll­stüh­le und dem Kon­zept eines Event­ta­ges sol­len Leh­rer, Schu­len und vor allem deren Schü­ler an die Welt des Roll­stuhls und des­sen Sport­mög­lich­kei­ten pra­xis­nah her­an­ge­führt wer­den. Durch die­se Erleb­nis­se wer­den Vor­ur­tei­le und Hem­mun­gen bereits in jun­gen Jah­ren nach­hal­tig abge­baut, zukünf­ti­ge Begeg­nun­gen und gemein­sa­me Aktio­nen wesent­lich erleich­tert. Die Akzep­tanz von inklu­si­ven Ange­bo­ten wird sich spür­bar ver­bes­sern. Mit dem Pro­jekt Roll­stuhl­sport macht Schu­le, wur­den in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren bereits über 25 Schu­len besucht – stets mit posi­ti­ver Rückmeldung.

Der „Roll­stuhl­sport macht Schule“-Projekttag mit dem Rewe-Ernäh­rungs­par­cours in Hirschaid war also erneut ein vol­ler Erfolg!