Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kraft­fahr­zeu­ge unter Dro­gen­ein­fluss geführt

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag, stopp­ten die Beam­ten der PI Coburg zwei Fahr­zeug­füh­rer, die unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stan­den. In der Neu­stadter Stra­ße kon­trol­lier­ten sie einen

19 jäh­ri­gen Pkw Fah­rer und in der Hin­den­burg­stra­ße einen 16 jäh­ri­gen mit sei­nem E‑Scooter. Bei bei­den stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Die durch­ge­führ­ten Tests ver­lie­fen jeweils posi­tiv. Hier­auf folg­te bei bei­den eine Blut­ent­nah­me, die Wei­ter­fahrt muss­te man ihnen unter­sa­gen. Ihnen droht nun eine Geld­bu­ße in Höhe von jeweils 500 Euro. Auf den Pkw-Fah­rer kommt zudem noch ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot zu.

Betrun­ke­ner Fuß­gän­ger kon­tra Pkw

Am Sams­tag­mor­gen, gegen 01:00 Uhr, über­quer­te ein betrun­ke­ner 29 jäh­ri­ger Fuß­gän­ger die Hin­den­burg­stra­ße, wohl ohne son­der­lich auf den Ver­kehr zu ach­ten. Hier­bei traf er auf einen 23 jäh­ri­gen Pkw Fahrer.

Der betrun­ke­ne trat den lin­ken Außen­spie­gel von des­sen Pkw ab und ver­such­te, im anschlie­ßen­den Streit, auch noch auf die­sen ein­zu­schla­gen. Schlim­me­res konn­ten Poli­zei­be­am­te, die sich in unmit­tel­ba­rer Nähe befan­den, gera­de noch ver­hin­dern. Am Pkw ent­stand ein Scha­den von ca. 300.- Euro. Den Rest der Nacht muss­te der Betrun­ke­ne in einer Haft­zel­le der PI Coburg verbringen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kro­nach (Stadt) – In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sams­tag, 16.12.23, gegen 02:25 Uhr, kam es an der Bus­hal­te­stel­le beim Park­platz P2 „Rose­nau“ ggü. Kühn­lenz­hof zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Zeu­gen den Vor­fal­les wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Neu­ses (Stadt­teil Kro­nach) – Am Don­ners­tag, 14.12.23, in der Zeit von 16:00 – 17:00 Uhr, wur­de ein am Flö­ßer­platz in Neu­ses par­kend abge­stell­ter schwar­zer Pkw BMW durch bis­lang Unbe­kann­ten auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te zer­kratzt. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0