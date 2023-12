Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Kino aus­ge­räumt

BAM­BERG. Am spä­ten Frei­tag­abend wur­den aus einem Kino in der Unte­ren König­stra­ße meh­re­re Elek­tro­nik­ar­ti­kel ent­wen­det. Die­se konn­ten ver­steckt gela­gert in der Nähe aus­fin­dig gemacht wer­den. Kur­ze Zeit spä­ter konn­ten die Beam­ten auch den Abho­ler fest­stel­len und kon­trol­lie­ren. Dabei kam wei­te­res Die­bes­gut zum Vor­schein, wes­halb der 33-Jäh­ri­ge aus dem Bam­ber­ger Land­kreis die Beam­ten zur Wache beglei­ten musste.

Nach Pkw-Auf­bruch festgenommen

BAM­BERG. Bei einem 31-Jäh­ri­gen aus dem Bam­ber­ger Osten wur­den bei einer Kon­trol­le diver­se Gegen­stän­de fest­ge­stellt, die bei einer Über­prü­fung Dieb­stahls- und Auf­bruchs­de­lik­ten zuge­ord­net wer­den konn­ten. Der unrecht­mä­ßi­ge Besit­zer wur­de vor­läu­fig festgenommen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Allein am Frei­tag kam es zu meh­re­ren Dieb­stahls­de­lik­ten im Bam­ber­ger Stadtbereich.

So ent­wen­de­te ein 26-jäh­ri­ger Nah­rungs­mit­tel im Wert von über 100 Euro aus einem Rewe Markt.

Am Nach­mit­tag fie­len ein 33-Jäh­ri­ger und ein 51-Jäh­ri­ger in einem Mode­la­den in der Innen­stadt auf, als sie das Geschäft ver­las­sen woll­ten, ohne Beklei­dungs­stücke im Gesamt­wert von fast 200 Euro zu zahlen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Frei­tag­vor­mit­tag ver­lor ein 48-jäh­ri­ger Bam­ber­ger auf dem Münch­ner Ring wäh­rend der Fahrt aus medi­zi­ni­schen Grün­den das Bewusst­sein. Sein Fahr­zeug kam anschlie­ßend von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen eine Later­ne, bevor es auf dem angren­zen­den Park­platz zum Ste­hen kam. Der Fah­rer wur­de noch an der Unfall­stel­le durch Ret­tungs­kräf­te reani­miert und konn­te dar­auf­hin ins Kli­ni­kum ver­bracht werden.

BAM­BERG. Eine 39-jäh­ri­ge Bam­ber­ge­rin über­quer­te am spä­ten Frei­tag­abend den Ber­li­ner Ring an der Fuß­gän­ger­furt der Mem­mels­dor­fer Stra­ße. Hier­bei wur­de sie von einer 22-jäh­ri­gen Seat-Fah­re­rin über­se­hen und fron­tal erfasst. Die 39-jäh­ri­ge kam schwer ver­letzt in die Notaufnahme.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Über den Zeit­raum der ver­gan­ge­nen 14 Tage wur­de ein Gar­ten­zaun am Obe­ren Ste­phans­berg ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher küm­mer­te sich jedoch nicht um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung. Zeu­gen wer­den daher gebe­ten sich unter 0951/9129–210 bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt zu melden.

BAM­BERG. Am Hein­richs­damm wur­de ein gepark­tes Fahr­zeug in der Zeit zwi­schen Mitt­woch und Don­ners­tag ange­fah­ren. Der Eigen­tü­me­rin ent­stand ein Sach­scha­den im vier­stel­li­gen Bereich. Auch hier flüch­te­te der Unfall­ver­ur­sa­cher, wes­halb die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 um Zeu­gen­hin­wei­se bittet.

BAM­BERG. Um die Mit­tags­zeit wur­de ein in der Schüt­zen­stra­ße abge­stell­tes Wohn­mo­bil ange­fah­ren. Trotz eines fast 2 Meter lan­gen Krat­zers küm­mer­te sich der Ver­ur­sa­cher nicht um den Scha­den. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt bit­tet unter 0951/9129–210 um Hinweise.

Unter Dro­gen­ein­fluss am Steuer

BAM­BERG. Ein Sko­da-Fah­rer fiel den Beam­ten in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag auf. Der anfäng­li­che Ver­dacht, dass der Fah­rer unter Dro­gen­ein­wir­kung ste­he bestä­tig­te sich bei einem Vor­test. Für den 31-Jäh­ri­gen war die Fahrt been­det, es folg­te eine Blutentnahme.

Aggres­siv durch die Stadt

BAM­BERG. Am Frei­tag­abend gin­gen Beschwer­den bei der Poli­zei ein, nach­dem ein 29-jäh­ri­ger aus dem Bam­berg Land­kreis dort Pas­san­ten ange­pö­belt und belei­digt haben soll. Die­ses Ver­hal­ten zeig­te der sicht­lich Alko­ho­li­sier­te auch gegen­über den Beam­ten. Neben einer Nacht in der Zel­le erwar­ten ihn nun auch meh­re­re Strafverfahren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BISCH­BERG. Am Frei­tag, um 17:30 Uhr, wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ein flüch­ti­ger Laden­dieb mit­ge­teilt. Ein Mann, beklei­det mit schwar­zer Jog­ging­ho­se und wei­ßer Jacke, hat­te in einem Beklei­dungs­ge­schäft in Tros­dorf eine Jeans ent­wen­det und flüch­te­te fuß­läu­fig in Rich­tung Vier­eth. Das Die­bes­gut hat­te der bis­lang unbe­kann­te Täter in der Umklei­de ange­zo­gen und trug es anschlie­ßend unter sei­ner Jog­ging­ho­se. Nach­dem er von einer Mit­ar­bei­te­rin ange­spro­chen wur­de ver­ließ er das Geschäft. Im Rah­men der poli­zei­li­chen Fahn­dung konn­te die Per­son nicht mehr fest­ge­stellt wer­den. Zeu­gen­hin­wei­se zur Per­son oder zu ver­däch­ti­gen Fahr­zeu­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

MEM­MELS­DORF. Am Frei­tag­abend, um 19:00 Uhr, kam ein 25-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw auf der Kreis­stra­ße BA 16 bei Schmerl­dorf in einer Links­kur­ve von der Fahr­bahn ab. Am BMW X5 ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 30.000 Euro. Bei der poli­zei­li­chen Unfall­auf­nah­me stell­te sich her­aus, dass der Fahr­zeug­füh­rer alko­ho­li­siert war. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert über 1,1 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus ange­ord­net und durch­ge­führt wur­de. Der Füh­rer­schein wur­de sichergestellt.

SCHLÜS­SEL­FELD. Eben­falls am Frei­tag, um 19:15 Uhr, ereig­ne­te sich auf der Staats­stra­ße 2262 zwi­schen Bur­ge­brach und Reich­manns­dorf ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem der 32-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw zwei vor­aus­fah­ren­de Fahr­zeu­ge über­holt hat­te und im Aus­gang einer Rechts­kur­ve die Kon­trol­le über sei­nen Renault Twin­go ver­lor. Der Pkw schleu­der­te von der Fahr­bahn nach links in ein Wald­stück. Der Fah­rer wur­de leicht ver­letzt, der Sach­scha­den liegt nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand bei ca. 5.000 Euro. Auch hier war der Fahr­zeug­füh­rer mit einem Wert über 1,1 Pro­mil­le alko­ho­li­siert. Nach Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus und Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins wur­de der Unfall­fah­rer aus dem Poli­zei­ge­wahr­sam entlassen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STRUL­LEN­DORF. Am Frei­tag, gegen 15:00 Uhr, konn­te ein Anwoh­ner in der Ame­lun­gen­stra­ße in Amlings­tadt einen Knall hören und muss­te fest­stel­len, dass der Außen­spie­gel eines gepark­ten Pkws von einem vor­bei­fah­ren­den Fahr­zeug erfasst und abge­fah­ren wur­de. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt bei ca. 200 Euro. Nach Anzei­gen­er­stat­tung bei der Poli­zei konn­te der Ver­ur­sa­cher anhand eines abge­le­se­nen Kenn­zei­chens ermit­telt wer­den. Den Fah­rer erwar­tet eine Anzei­ge wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht an Kfz

Pretz­feld. Am Frei­tag in der Zeit zwi­schen 10.30 und 11.15 Uhr war ein Pkw, Mar­ke Opel, Typ Mok­ka, auf dem Park­platz einer Arzt­pra­xis im Hin­ter­hof geparkt.

Als die Hal­te­rin mit dem Fahr­zeug weg­fah­ren woll­te, stell­te sie fest, dass ihre Stoß­stan­ge und der Rad­ka­sten vor­ne links beschä­digt waren, ein Ver­ur­sa­cher gab sich nicht zu erkennen.

Am Pkw der Geschä­dig­ten ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1000,- Euros.

Wer Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kann, möge sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Eggols­heim (OT Neu­ses). Vom 14.12. auf den 15.12. wur­de in der Stra­ße „Wein­hüt­ten“ eine Umzäu­nung beschä­digt. Als Ver­ur­sa­cher konn­te ein Lkw mit einem 44-jäh­ri­gen Fah­rer ermit­telt wer­den. Der Scha­den am Zaun wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Den Unfall­ver­ur­sa­cher erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Bereits vom 09.12.2023 auf den 10.12.2023 wur­de in die Frie­dens­stra­ße eine Kunst­pflan­ze samt Scha­le vom Grund­stück eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses ent­wen­det. Der Wert der Pflan­ze liegt bei ca. 100 EUR. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Am 14.12.2023 zwi­schen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr wur­de im Bereich einer Schu­le in der Luit­pold­stra­ße ein abge­sperr­tes Fahr­rad der Mar­ke Fuji im Wert von ca. 500 EUR ent­wen­det. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim ent­ge­gen (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Am Frei­tag gegen 13:00 Uhr wur­den in einem Dro­ge­rie­markt in der Haupt­stra­ße Par­füm im Wert von ca. 220 EUR ent­wen­det. Als Täter konn­ten drei Jugend­li­che im Alter zwi­schen 16 und 18 Jah­ren gestellt wer­den. Alle erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Forch­heim. In einem Fach­ge­schäft für Tabak­wa­ren in der Wil­ly-Brandt-Allee wur­den am Frei­tag gegen 14:15 Uhr zwei jun­ge Mäd­chen im Alter von 13 und 14 Jah­ren beim ver­such­ten Dieb­stahl zwei­er E‑Zigaretten durch den Laden­be­sit­zer erwischt. Sie hän­dig­ten die bereits ein­ge­steck­te Ware im Wert von ca. 22 EUR wie­der aus und wur­den von der Poli­zei an die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

Forch­heim. Im Zeit­raum vom 12.12. bis 13.12. wur­den in der Pesta­loz­zi­stra­ße drei Tan­nen­bäu­me aus einem Gar­ten abge­sägt und anschlie­ßend ent­wen­det. Die Umzäu­nung zu die­sem Grund­stück war an einer Stel­le auf­ge­schnit­ten. Der Wert der Bäu­me und der Scha­den am Zaun liegt bei jeweils 100 EUR. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Am Frei­tag gegen 17:00 Uhr ver­lor eine 62-jäh­ri­ge Kun­din eines Dis­coun­ters in der Bay­reu­ther Stra­ße ihren Geld­beu­tel in der Filia­le. Die­ser wur­de spä­ter an der Kas­se abge­ge­ben, jedoch ohne das Bar­geld in Höhe von ca. 500 EUR. Die Poli­zei hat hier­zu die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Bei der Zim­mer­ver­ga­be in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Fried­rich-Lud­wig-Jahn-Stra­ße kam es zum Streit zwi­schen dem Haus­ver­wal­ter und einer 31-jäh­ri­gen Bewoh­ne­rin. Die­se bedroh­te den Haus­ver­wal­ter und ver­wei­ger­te anschlie­ßend die Anga­be ihrer Per­so­na­li­en gegen­über den ein­ge­setz­ten Beam­ten. Sie hat sich nun wegen Bedro­hung und einer Ord­nungs­wid­rig­keit zu verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Den eige­nen Hund misshandelt

Lich­ten­fels. Ein auf­merk­sa­mer Pas­sant teil­te der Ein­satz­zen­tra­le des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken am Frei­tag­nach­mit­tag mit, dass er beob­ach­tet habe, wie ein Mann sei­nen Hund in den Brust­korb getre­ten hat­te. Bei Ein­tref­fen einer Strei­fen­be­sat­zung der Lich­ten­fel­ser Poli­zei rela­ti­vier­te der 64-Jäh­ri­ge Hun­de­be­sit­zer den Vor­fall. Den Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Tier­schutz­ge­setz. Zudem wird das zustän­di­ge Vete­ri­när­amt über den Sach­ver­halt in Kennt­nis gesetzt, um wei­te­re Maß­nah­men zu prüfen.