Ein vor­ge­zo­ge­nes Weih­nachts­ge­schenk in Höhe von 5.600 Euro erhält der Kin­der­kir­chen­chor aus Creu­ßen. Der Chor hat­te sich mit dem „Mut­mach­mu­si­cal“ um För­der­mit­tel aus dem Ama­teur­mu­sik­fonds bewor­ben und wur­de nun aus­ge­wählt. Dar­über infor­miert die SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me: „Ich freue mich sehr, dass die Bewer­bung des Kin­der­kir­chen­chors Creu­ßen erfolg­reich war. Bun­des­weit haben sich 840 Initia­ti­ven bewor­ben, 206 davon erhal­ten nun eine För­de­rung. Das Pro­jekt aus Creu­ßen hat über­zeugt – herz­li­chen Glückwunsch!“

Der von der Beauf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung für Kul­tur und Medi­en (BKM) geför­der­te Ama­teur­mu­sik­fonds des Bun­des­mu­sik­ver­bands Chor & Orche­ster (BMCO) rich­tet sich an Chö­re, Orche­ster, Bands und Musik­ver­ei­ne, Kir­chen­mu­sik­ensem­bles sowie Orga­ni­sa­tio­nen aus dem Ama­teur­mu­sik­be­reich. Der Deut­sche Bun­des­tag hat­te im Win­ter 2022 die Ein­füh­rung des Fonds mit Pro­jekt­mit­teln in Höhe von fünf Mil­lio­nen Euro beschlos­sen. Ende Novem­ber hat nun eine Jury im Bereich der Pro­jekt­för­de­rung des Fonds über 200 Musik­pro­jek­te für Chö­re, Orche­ster, Bands und Orga­ni­sa­tio­nen aus dem Ama­teur­mu­sik­be­reich aus allen Bun­des­län­dern aus­ge­wählt, so dass die Pro­jek­te ab Janu­ar 2024 mit der Umset­zung star­ten können.

Mit dem Ama­teur­mu­sik­fonds soll die Brei­te der Ama­teur­mu­sik­welt geför­dert wer­den, die sich oft ehren­amt­lich orga­ni­siert und einen unver­zicht­ba­ren Bei­trag zur gesell­schaft­li­chen Teil­ha­be an Musik lei­stet. Geför­dert wer­den in der zen­tra­len Säu­le des Fonds, der Pro­jekt­för­de­rung, her­aus­ge­ho­be­ne und bemer­kens­wer­te Ein­zel­pro­jek­te mit loka­ler, regio­na­ler oder bun­des­wei­ter Wirk­sam­keit, die die Lei­stungs­fä­hig­keit der Ama­teur­mu­sik­sze­ne weit­rei­chen­der sicht­ba­rer machen.