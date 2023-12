Die Gemein­de Ste­gau­rach bekommt ein kom­mu­na­les Glas­fa­ser­netz. Start des Aus­baus ist in Müh­len­dorf und Kreuz­schuh. In den ver­gan­ge­nen Wochen hat­ten sich hier genü­gend der Haus­hal­te für den Aus­bau des Glas­fa­ser­net­zes ent­schie­den. Bereits in die­sem Früh­jahr kön­nen die ersten Bür­ger über das neue Bür­ger­Net mit einem Giga­bit sur­fen, tele­fo­nie­ren und auch fern­se­hen. Beim Glas­fa­ser­aus­bau koope­riert die Gemein­de mit der Stadt­netz Bam­berg, die auch die kom­mu­na­len Glas­fa­ser­net­ze in Alten­dorf, But­ten­heim und Pett­stadt betreibt.

Der Aus­bau des Bür­ger­Net Ste­gau­rach star­tet in Kreuz­schuh und Müh­len­dorf, danach sol­len die wei­te­ren Gemein­de­tei­le fol­gen. Ziel ist es, über das kom­mu­na­le Glas­fa­ser­netz flä­chen­deckend Down­load­ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 1 Giga­bit pro Sekun­de zu ermög­li­chen. „Wir ver­zich­ten beim Aus­bau kom­plett auf das lang­sa­me Kup­fer­ka­bel und errei­chen Surf­ge­schwin­dig­kei­ten, die auch noch in meh­re­ren Jahr­zehn­ten dem Stand der Tech­nik ent­spre­chen“, so Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wag­ner. Die Inve­sti­tio­nen schul­tert die Gemein­de gemein­sam mit der Stadt­netz Bam­berg, einer Toch­ter­ge­sell­schaft der 2 Stadt­wer­ke Bam­berg. Das Pro­jekt wird sich durch die Bei­trä­ge refi­nan­zie­ren, die die Kun­den für die Inter­net­nut­zung zahlen.

Ab 19,90 Euro pro Monat mit 1 Giga­bit pro Sekun­de surfen

Bür­ger­Net Ste­gau­rach bie­tet sei­nen Kun­den bereits ab 19,90 Euro pro Monat Inter­net­ver­bin­dun­gen über das kom­mu­na­le Glas­fa­ser­netz an. Für einen Auf­preis von zwei Euro pro Monat erhal­ten sie eine Tele­fon-Flat­rate ins deut­sche Fest­netz. Für Geschäfts­kun­den mit indi­vi­du­el­len Ansprü­chen an die Tele­fon- und Inter­net­ver­bin­dung gibt es sepa­ra­te Lösun­gen. Wer sich in den ver­gan­ge­nen Wochen für den Wech­sel zum schnel­len Inter­net ent­schie­den haben, erhält den Haus­an­schluss gra­tis. Eigen­tü­mer, die sich jetzt für das schnel­le Inter­net ent­schei­den, wer­den ein­ma­lig mit 199 Euro an den Tief­bau­ko­sten für den Haus­an­schluss betei­ligt. Die Kosten für die Eigen­tü­mer stei­gen auf 999 Euro, wenn das Objekt nach Been­di­gung der Bau­ar­bei­ten in der betref­fen­den Stra­ße ange­schlos­sen wer­den soll.

Auch nach­träg­li­cher Anschluss ist lukrativ

Schnel­les Inter­net ist ein wich­ti­ger Stand­ort­fak­tor: „Mit der zukunfts­si­che­ren Glas­fa­ser-Infra­struk­tur machen wir unse­re Gemein­de attrak­ti­ver für Fami­li­en und auch für Unter­neh­men. Auch der nach­träg­li­che Anschluss ans Glas­fa­ser­netz ist für die Eigen­tü­mer lukra­tiv. Wer sein Haus ans Netz anschließt, stei­gert damit den Wert der Immo­bi­lie“, sagt Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wagner.

Infor­ma­tio­nen zum Glas­fa­ser­aus­bau in Ste­gau­rach gibt’s unter www.bürgernet.de/stegaurach.