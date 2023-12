Spen­de für den Ver­ein Stern­stun­den e.V. – ein schö­ner Jah­res­aus­klang für den För­der­ver­ein des Spiel­zeug­mu­se­ums in Neu­stadt bei Coburg

Auch in die­sem Jahr war der Stern­stun­den­markt des Spiel­zeug­mu­se­ums ein vol­ler Erfolg. Beson­ders im Mit­tel­punkt stand der För­der­ver­ein Freun­des­kreis des Muse­ums der deut­schen Spiel­zeug­indu­strie Neu­stadt b. Coburg e.V. mit sei­ner Tombola-Aktion.

Dank zahl­rei­cher Sach­spen­den regio­na­ler Unter­neh­men wur­de der Los­ver­kauf zu einem Selbst­läu­fer. Gan­ze 800 Euro kamen dabei zusam­men, die am 15. Dezem­ber zum Stern­stun­den­tag im baye­ri­schen Rund­funk von der Vor­stands­vor­sit­zen­den Han­ne­lo­re Mül­ler freu­dig über­mit­telt wurden.

Der Ver­ein Stern­stun­den e.V.- wir hel­fen Kin­dern über­nimmt Ver­ant­wor­tung für kran­ke, behin­der­te und in Not gera­te­ne Kin­der in Bay­ern, Deutsch­land sowie weltweit.

Wir sagen DAN­KE an alle Unter­neh­men und Aus­stel­lern, wel­che uns tat­kräf­tig spen­dend unter­stützt haben und allen Besu­chern, die unse­ren Stern­stun­den­markt besucht und groß­zü­gig am Los­ver­kauf teil­ge­nom­men haben.

Auf die­sem Wege wünscht das Team des Spiel­zeug­mu­se­ums fro­he und besinn­li­che Weih­nachts­ta­ge und einen guten Start ins Jahr 2024.