Nach dem Errei­chen des TOP FOUR Tur­niers um den BBL-Pokal geht es für die Bam­berg Bas­kets an die­sem Mon­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga in den näch­sten Spiel­tag. In der 11. Run­de emp­fan­gen die Bam­ber­ger den aktu­el­len Tabel­len­letz­ten der Liga, die HAKRO Mer­lins Crails­heim. Tip-Off zum von Geis Glo­bal Logi­stics prä­sen­tier­ten Spiel ist um 20:00 Uhr.

Das Spiel gegen die Zau­be­rer aus Hohen­lo­he wur­de zum Cha­ri­ty Game ernannt und soll auf die Arbeit und die ver­schie­de­nen Pro­jek­te des Freak City Bam­berg e.V. auf­merk­sam machen. Pas­send zum Unter­ti­tel „dein Assist für den Freak City Bam­berg e.V.“ gibt es rund um das Spiel ver­schie­den­ste Aktio­nen für alle Bas­ket­ball Fans, mit deren Hil­fe mög­lichst viel Geld zusam­men­kom­men soll, um auch künf­tig die Viel­zahl an Pro­jek­ten des Ver­eins am Lau­fen zu hal­ten und zudem mög­lichst alle Kin­der in den Schu­len und Kin­der­gär­ten in und rund um Bam­berg mit dem Bas­ket­ball­sport in Kon­takt zu bringen.

Oren Amiel (Head Coach Bam­berg Baskets):