Am kom­men­den Sonn­tag wer­den die Sport­le­rin­nen und Sport­ler des Jah­res aus­ge­zeich­net. Für die Bay­reu­the­rin Anne Haug könn­te erst­mals der Sieg her­aus­sprin­gen. Im Jahr ihres Hawaii-Sie­ges 2019 muss­te sich die Bay­reu­the­rin nur der Weit­sprin­ge­rin Malai­ka Miham­bo geschla­gen geben. In die­sem Jahr wur­de Sie als Vize­welt­mei­ste­rin bei der dies­jäh­ri­gen Iron­man Welt­mei­ster­schaft auf Hawaii für die Wahl zur Sport­le­rin des Jah­res nominiert.

Erst­mals begrü­ßen Lena Kest­ing und Sven Voss die Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er zur Gala „Sport­ler des Jah­res“ aus dem Kur­haus in Baden-Baden – zu sehen am Sonn­tag, 17. Dezem­ber 2023, um 22.15 Uhr im ZDF und ab 20.00 Uhr im Live­stream auf sport​stu​dio​.de und in der ZDF­me­dia­thek. ZDF-Sport­chef Yorck Polus: „Seit 25 Jah­ren prä­sen­tiert das ZDF die Gala „Sport­ler des Jah­res“ – immer wie­der ein ehren­vol­ler Anlass, die Höhe­punk­te des Sport­jah­res Revue pas­sie­ren zu las­sen. In die­sem Jahr wol­len wir dabei eini­ge neue Akzen­te set­zen. So wer­den erst­mals Lena Kest­ing und Sven Voss durch den Abend füh­ren. Zuletzt hat­ten das über fünf­zehn Jah­re mit Bra­vour und Gran­dez­za Kat­rin Mül­ler-Hohen­stein und Rudi Cer­ne getan.“

Und auch die Wahl selbst ist dies­mal anders: Die Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten konn­ten erst­mals für eine Vor­auswahl abstim­men, anschlie­ßend gaben Deutsch­lands Sport­jour­na­li­sten ihr Votum ab. Das Sport­jahr 2023 hat mit vie­len emo­tio­na­len Bil­dern sowie mit erwar­te­ten und uner­war­te­ten Erfol­gen begei­stert – zu Jah­res­be­ginn die Hockey-Welt­mei­ster, im Som­mer die Bas­ket­ball-Welt­mei­ster und vie­le mehr. Deutsch­lands Sport­jour­na­li­sten haben zum 77. Mal seit 1947 ihr Votum abge­ge­ben und somit die „Sport­ler des Jah­res“ gekürt.

Patrick Lan­ges State­ment in die­ser Woche über Anne Haug: „Anne Haug ist eine wah­re deut­sche Tri­ath­lon-Hel­din! Sie liebt und lebt den Sport wie nie­mand sonst, mit abso­lu­ter Hin­ga­be und Per­fek­tio­nis­mus. Dabei ist sie mensch­lich eine lie­be­vol­le und her­zens­gu­te Per­son, die mit ihren sport­li­chen Erfol­gen begei­stert. Auch mit über 40 Jah­ren zeigt Anne, dass sie sich immer wei­ter ver­bes­sern kann und das sowohl auf den lan­gen Iron­man-Distan­zen genau­so wie auf den Mit­tel­di­stan­zen. Sie wäre für mich eine wirk­lich ver­dien­te Sport­le­rin des Jahres.“

Lan­ge der die­ses Jahr eben­so Vize­welt­mei­ster bei der Iron­man-Welt­mei­ster­schaft wur­de ist auch nomi­niert. Anne Haug über Patrick Lan­ge: „Patrick ist eine Legen­de des Iron­man-Sports durch sei­ne zahl­rei­chen Erfol­ge bei den Welt­mei­ster­schaf­ten. Aber auch außer­halb des Sports trans­por­tiert er Wer­te wie Fair-Play, Respekt, Fleiß und Durch­hal­te­ver­mö­gen, was ihn für mich zu einen mehr als wür­di­gen Kan­di­da­ten für die Wahl zum Sport­ler des Jah­res macht.“

Info bis­he­ri­ge Plat­zie­rung Anne Haug Wahl Sport­le­rin des Jahres:

2022: 15. Platz

2021: 20. Platz

2019: 2. Platz

2018: 15. Platz

Frank Übel­hack