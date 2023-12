Durch sei­ne sehr erfolg­rei­che Motor­rad-Renn­sport-Sai­son 2023 wur­de der Uet­zin­ger Motor­rad-Renn­fah­rer René Hen­ne­mann auch in die­sem Jahr wie­der Ver­eins­mei­ster beim Auto­mo­bil­club Ebern e. V. Die­sen Titel zum drit­ten Mal hin­ter­ein­an­der zu errin­gen, hat vor ihm bis­her noch kein ande­res Ver­eins­mit­glied geschafft.

Nach 16 absol­vier­ten Ren­nen liegt er in der Gesamt­wer­tung 2023 mit einem Vor­sprung von fast 11 Punk­ten auf Platz 1 der ver­eins­in­ter­nen Mei­ster­schaft. Die­se Mei­ster­schaft wird nach den Regeln des ADAC Nord­bay­ern aus­ge­wer­tet und mit Punk­ten pro Ren­nen und Renn­ergeb­nis gezählt. Ins­ge­samt waren die Mit­glie­der des AC Ebern bei 122 Ein­zel­ver­an­stal­tun­gen und 213 Starts mit 25 ver­schie­de­nen Fah­re­rin­nen und Fah­rern in der Wertung.

Hen­ne­mann star­te­te heu­er in der Inter­na­tio­na­len Bike Pro­mo­ti­on Mei­ster­schaft IBPM in der Klas­se Super­bike 1000 und gewann in sei­nem ersten Jahr in die­ser Renn­sport­klas­se auf Anhieb den Mei­ster­ti­tel auf sei­ner April­ia RSV4 1100 Fac­to­ry vom April­ia-Ver­trags­händ­ler Heinz Vier­zig­mann aus Dietz­hof bei Leutenbach.

In der Sai­son 2024 hat er das Ziel, die Inter­na­tio­na­le Bike Pro­mo­ti­on Mei­ster­schaft erneut zu gewin­nen oder bei genü­gend finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung auch in die Inter­na­tio­na­le Deut­sche Motor­rad­mei­ster­schaft IDM, Klas­se Super­stock 1000, zu wech­seln. Für die­ses umfang­rei­che Pro­gramm wer­den noch Spon­so­ren gesucht.