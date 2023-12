Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Zusam­men­stoß zwi­schen Rad­fah­rern in der Fußgängerzone

Zwei leicht ver­letz­te Per­so­nen hat­te ein Zusam­men­stoß zwi­schen zwei Rad­fah­rern zur Fol­ge, wel­cher sich am gest­ri­gen Don­ners­tag, 14.12.2023, gegen 14:30 Uhr in der Nürn­ber­ger Stra­ße in Erlan­gen ereignete.

Ein 67-jäh­ri­ger Erlan­ger befuhr zur Unfall­zeit, den für Rad­fah­rer frei­ge­ge­ben Bereich der Erlan­ger Fuß­gän­ger­zo­ne, in süd­li­cher Fahrt­rich­tung. Als er an einer vor ihm lau­fen­den Fuß­gän­ger­grup­pe vor­bei­fah­ren woll­te, über­sah er jedoch eine ihm ent­ge­gen­kom­men­de 24-jäh­ri­ge, die mit ihrem E‑Bike unter­wegs war. Es kam zur Berüh­rung zwi­schen den bei­den Rädern, in der Fol­ge stürz­te der Mann zu Boden.

Auf­grund einer hier­durch erlit­te­nen Kopf­platz­wun­de muss­te er vom Ret­tungs­dienst in eine Erlan­ger Kli­nik ver­bracht wer­den. Sei­ne Unfall­geg­ne­rin zog sich ledig­lich leich­te Ver­let­zun­gen am Hand­be­reich zu. An den bei­den Fahr­rä­dern ent­stand ein gering­fü­gi­ger Sachschaden.

Durch die auf­neh­men­den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rei­fen zerstochen

Utten­reuth – Zwi­schen Diens­tag, den 12.12.2023, 22.00 Uhr, und Don­ners­tag, den 14.12.2022, gegen 18.45 Uhr, kam es auf einem öffent­li­chen Park­platz in der Marl­off­stei­ner Stra­ße zu einer Sach­be­schä­di­gung. Durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter wur­den die zwei Vor­der­rei­fen eines Pkws mut­wil­lig zer­sto­chen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder dem bis­lang unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unfall­flucht in der Gablon­zer Straße

Höch­stadt a.d.Aisch – Am Don­ners­tag­nach­mit­tag, in der Zeit von 16.00 bis 18.15 Uhr, tou­chier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen gepark­ten Pkw in der Gablon­zer Stra­ße. Bei dem beschä­dig­ten Pkw han­del­te es sich um einen schwar­zen Fabia der Mar­ke Sko­da. Durch den Unfall­scha­den am vor­de­ren Stoß­fän­ger dürf­te sich die Scha­dens­hö­he um die 1000.- Euro belau­fen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sich um den Unfall­scha­den zu küm­mern. Nun ermit­telt die Poli­zei Höch­stadt wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich unter der 09193/63940 bei der Poli­zei zu melden.