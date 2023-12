Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ner Auto­fah­rer unter­schätzt die Fit­ness der Polizeibeamten

Coburg. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Don­ners­tag kurz vor Mit­ter­nacht in Coburg stell­te sich schnell her­aus, dass der kon­trol­lier­te Ford­fah­rer unter star­kem Alko­hol­ein­fluss stand. Um wei­te­ren Maß­nah­men zu ent­ge­hen, nahm der Fah­rer plötz­lich die Füße in die Hand und flüch­te­te in ein angren­zen­des Park­haus. Er hat­te aller­dings die Fit­ness der Poli­zei­be­am­ten unter­schätzt und wur­de schnell wie­der ein­ge­fan­gen. Ein Alko­test erbrach­te fast 1,6 Pro­mil­le. Die Fol­ge war eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg.

Auf den Fah­rer kommt nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr zu und er muss mit einem lang­fri­sti­gen Ent­zug der Fahr­erlaub­nis rechnen.

Laden­dieb­stahl

Ebers­dorf bei Coburg. Auf eine Fla­sche Whis­ky und eine Baye­ri­sche Hüt­ten­wurst hat­te es am Don­ners­tag­abend ein Laden­dieb in einem Ver­brau­cher­markt in Ebers­dorf bei Coburg abge­se­hen. Eine auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin bemerk­te jedoch, dass er die Waren unter sei­nem Pull­over ver­steckt hatte.

Gegen den Täter wird nun wegen Dieb­stahls ermit­telt und er darf den Ver­brau­cher­markt nicht mehr betreten.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Erneut Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten aufgebrochen

NAI­LA / HELM­B­RECHTS, LKR. HOF. Mitt­woch­nacht bra­chen Unbe­kann­te drei Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten auf und stah­len den Inhalt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeugen.

Gleich drei Mal haben Ziga­ret­ten­die­be in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag zuge­schla­gen: Am Kirch­platz im Nail­aer Orts­teil Marles­reuth und in den Helm­b­rechtser Enchen­reuth und Gös­mes bra­chen die Unbe­kann­ten Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten auf. Aus die­sen stah­len sie Ziga­ret­ten im Wert eines vier­stel­li­gen Euro­be­tra­ges. In Enchen­reuth steht der Auto­mat in der Kapel­len­stra­ße in der Nähe einer Bank. In Gös­mes an einer Bus­hal­te­stel­le in der Press­ecker Stra­ße. Der ver­ur­sach­te Sach­scha­den wird eben­falls auf einen vier­stel­li­gen Euro­be­trag geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen zu die­ser neu­en Serie auf­ge­nom­men und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Mithilfe.

Wer zur Tat­zeit oder an den Tagen zuvor ver­däch­ti­ge Per­son und/​oder Fahr­zeu­ge in Marles­reuth, Enchen­reuth oder Gös­mes bemerkt hat, mel­det sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof.

Soll­ten Sie ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen machen oder ent­spre­chen­de Geräu­sche fest­stel­len, die zu den Tat­hand­lun­gen pas­sen könn­ten, rufen sie sofort die Poli­zei. Von über­trie­be­ner Zivil­cou­ra­ge wird abge­ra­ten. Gehen Sie nicht auf die Täter zu und spre­chen sie nicht an. Die Ermitt­ler legen beson­de­ren Wert auf ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge und Kenn­zei­chen. Auch Per­so­nen­be­schrei­bun­gen sind hilf­reich. Machen Sie sich Noti­zen und rufen so schnell wie mög­lich die 110.