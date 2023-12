Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­nacht und Don­ners­tag­früh wur­de ein in der Lan­gen Stra­ße abge­stell­tes und abge­sperr­tes schwar­zes Moun­tain­bike gestoh­len. Der Eigen­tü­mer hat­te in der Nacht bemerkt, dass ein ande­res Fahr­rad mit sei­nem inein­an­der ver­sperrt war. Bei­de Fahr­rä­der waren am näch­sten Mor­gen ver­schwun­den. Das Cube-Fahr­rad hat einen Wert von ca. 300 Euro.

Eben­falls in dem Zeit­raum wur­de in der Hem­mer­lein­stra­ße ein in sich ver­sperr­tes grün-blau­es Cube-Fahr­rad entwendet.

Im Lau­fe des Diens­tags wur­de vom Bahn­hofs­vor­platz ein schwarz-rotes Damen­rad gestoh­len. Das Fahr­rad im Wert von ca. 600 Euro war eben­falls abgesperrt.

Zu allen Dieb­stäh­len nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegen.

Rol­ler umge­wor­fen und beschädigt

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag­abend und Diens­tag­früh wur­de in der Zoll­ner­stra­ße ein 50er Rol­ler von Unbe­kann­ten umge­wor­fen. An dem Rol­ler, wel­cher auf dem Geh­weg abge­stellt war wur­de dadurch die Licht­ab­deckung gebro­chen. Der Sach­scha­den beträgt ca. 250 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Ein­bruchs­ver­such in Frisörladen

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­abend und Don­ners­tag­früh woll­ten Unbe­kann­te in einen Fri­sör­sa­lon in der Geisfel­der Stra­ße ein­drin­gen. Sie ver­such­ten die Ein­gangs­tü­re auf­zu­he­beln, was aber nicht gelang. Der Scha­den an der Türe beträgt ca. 200 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Ein­bruch in Gartenhaus

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Don­ners­tag, 07.12.2023 und Don­ners­tag, 14.12.2023 dran­gen Unbe­kann­te in ein Gar­ten­haus in der Vil­lach­stra­ße ein. Es wur­de ein Fen­ster­la­den auf­ge­he­belt und anschlie­ßend die Schei­be des Fen­sters ein­ge­schla­gen. Aus dem Innen­raum konn­te Bar­geld in Höhe von ca. 100 Euro ent­wen­det wer­den. Sach­scha­den ent­stand in unge­fähr glei­cher Höhe.

Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Bei Ver­kehrs­kon­trol­len wur­den Dro­gen beschlagnahmt

BAM­BERG. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­den bei Ver­kehrs­kon­trol­len im Stadt­ge­biet bei sie­ben Per­so­nen Dro­gen auf­ge­fun­den. Ins­ge­samt wur­den ca. 8 Gramm Haschisch und ca. 98 Gramm Haschisch­öl beschlagnahmt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

RECKEN­DORF. Am unbe­schrank­ten Bahn­über­gang Recken­dorf ereig­ne­te sich am Don­ners­tag­vor­mit­tag ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt wurde.

Kurz vor 10 Uhr über­quer­te ein 59-jäh­ri­ger Auto­fah­rer den unbe­schrank­ten und ohne Leucht­si­gna­le aus­ge­stat­te­ten Bahn­über­gang und über­sah dabei den von rechts aus Rich­tung Bau­nach kom­men­den Zug. Es kam zum Zusam­men­stoß zwi­schen dem Pkw-Heck sowie dem rech­ten Front­puf­fer des Agi­lis-Zuges, der mit drei Fahr­gä­sten besetzt war. Am Pkw ent­stand Scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me befand sich die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Recken­dorf mit sie­ben Ein­satz­kräf­ten zur Ver­kehrs­um­lei­tung im Einsatz.

MEM­MELS­DORF. Ca. 8.000 Euro Sach­scha­den ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Don­ners­tag­abend ereig­ne­te. Von der Staats­stra­ße woll­te eine 65-jäh­ri­ge VW Tigu­an-Fah­re­rin nach links in Rich­tung Mem­mels­dorf abbie­gen. Dabei miss­ach­te­te sie die Vor­fahrt einer 45-jäh­ri­gen Auto­fah­re­rin, die zeit­gleich nach links in die Stock­see­stra­ße abbog. Im Kreu­zungs­be­reich stie­ßen die bei­den Fahr­zeu­ge zusammen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

ERLACH. Scha­den von ca. 1.500 Euro rich­te­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an, als er gegen das Mau­er­werk des Krie­ger­denk­mals in der Erla­cher Haupt­stra­ße stieß. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern und sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht, die sich zwi­schen 8./9. Dezem­ber ereig­ne­te, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HALL­STADT. Ein Lkw-Fah­rer stieß am Don­ners­tag­abend, gegen 21.30 Uhr, auf dem Park­platz eines Schnell­re­stau­rants in der Bie­gen­hof­stra­ße mehr­fach gegen einen Müll­ei­mer, der dabei über den Park­platz geschleu­dert wur­de. Nach Auf­for­de­rung durch Zeu­gen stell­te der Mann den Abfall­be­häl­ter wie­der auf. Anschlie­ßend fuhr der Fahr­zeug­füh­rer wei­ter durch den „Dri­ve In-Schal­ter“, obwohl die maxi­ma­le Durch­fahrts­hö­he für sei­nen Lkw nicht reich­te. Beim Anstoß wur­de das Höhen­be­gren­zungs­schild ver­bo­gen und ein Scha­den von ca. 500 Euro ver­ur­sacht. Obwohl der Lkw-Fah­rer von Zeu­gen auf­ge­for­dert wur­de, auf die bereits ver­stän­dig­te Poli­zei zu war­ten, fuhr er in unbe­kann­te Rich­tung davon. Das Kenn­zei­chen konn­te abge­le­sen wer­den. Die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen dau­ern an.

Son­sti­ges

MEMMELSDORF/LICHTENEICHE. Am Don­ners­tag­mor­gen gegen 08:30 Uhr war eine Frau mit ihrem Hund Gas­si bei den Schre­ber­gär­ten auf einem Weg in Rich­tung Fasa­ne­rie bei Lich­ten­ei­che. Als der Hund einer schwar­zen, deut­schen Dog­ge mit ihrem Hun­de­hal­ter begeg­ne­te, Pfiff die Frau ihren Hund zurück. Durch den Pfiff kam aber eben­so die Dog­ge auf die Frau zuge­rannt und biss sowohl die Frau, als auch ihren Hund. Die Frau nahm ihren Hund auf den Arm und rann­te davon. Sie erlitt meh­re­re Biss­ver­let­zun­gen in Armen und im Unter­schen­kel. Ihr Hund ver­starb durch den Biss der Dog­ge. Wer kann Hin­wei­se zum Hal­ter der deut­schen Dog­ge geben, der womög­lich aus der nähe­ren Umge­bung kommt? Die Poli­zei Bam­berg-Land nimmt Hin­wei­se unter 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

In der Kur­ve zu schnell gefah­ren und die Mit­tel­schutz­plan­ke gestreift

Bam­berg. Am spä­ten Don­ners­tag­abend war die 47-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines VW auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs. In der Rechts­kur­ve kurz nach der Anschluss­stel­le Bam­berg-Süd wähl­te sie ihre Geschwin­dig­keit lei­der unan­ge­mes­sen und kam nach links von der Fahr­bahn ab. Dabei streif­te sie die Leit­plan­ke und beschä­dig­te sechs Fel­der. Glück­li­cher­wei­se blieb sie unver­letzt und ihr VW auch fahr­fä­hig. Der Gesamt­scha­den wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.

High am Steu­er in der Vorweihnachtszeit

Vier­eth-Trun­stadt. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fiel den Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei ein Auto auf, wel­ches auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le des 25-jäh­ri­gen Fah­rers fan­den die Beam­ten eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na bei ihm auf. Zudem gab der sicht­bar unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­de Mann sogar zu, am Vor­abend einen Joint geraucht zu haben. Somit war eine Blut­ent­nah­me obli­ga­to­risch und sei­ne Wei­ter­fahrt erst ein­mal been­det. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen des Dro­gen­be­sit­zes und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Sach­be­schä­di­gung durch anti­se­mi­ti­sche Schmiererei

BAY­REUTH. Unbe­kann­te erwei­ter­ten in der Bay­reu­ther Innen­stadt ein Graf­fi­ti mit einem anti­se­mi­ti­schen Spruch.

Am Don­ners­tag­mor­gen stell­te ein Beam­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt fest, dass am Durch­gang zwi­schen „Ehren­hof“ und „Schloss­kir­che“ ein bereits bestehen­des Graf­fi­ti erwei­tert wur­de. „Kein Mensch ist ille­gal“ stand bereits geschrie­ben. Unbe­kann­te ergänz­ten den Spruch nun mit den Wor­ten „außer die Juden“. Der Sach­scha­den beläuft sich auf zir­ka 500 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kri­po Bayreuth.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Pox­dorf. Gegen 07:40 Uhr ereig­ne­te sich am Don­ners­tag­mor­gen ein Ver­kehrs­un­fall auf der Haupt­stra­ße in Pox­dorf. Ein 52-jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer befuhr die Wald­stra­ße in Rich­tung Haupt­stra­ße. An der Haupt­stra­ße ange­kom­men, bog der 52-Jäh­ri­ge unter Miss­ach­tung des dor­ti­gen Stopp­schil­des nach links ab und über­sah hier­bei die von rechts kom­men­de, vor­fahrts­be­rech­tig­te 61-jäh­ri­ge KIA-Fah­re­rin. Ein Zusam­men­stoß konn­te nicht mehr recht­zei­tig ver­hin­dert wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von 7.000,- Euro. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.

Forch­heim. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag ereig­ne­te sich auf der Hans-Sachs-Stra­ße gegen 04:30 Uhr ein wei­te­rer Ver­kehrs­un­fall. Ein 60-jäh­ri­ger Che­vro­let-Fah­rer befuhr die Hans-Sachs-Stra­ße in Rich­tung Pia­sten­stra­ße. Aus Unacht­sam­keit kol­li­dier­te er mit einem am Fahr­bahn­rand par­ken­den Ford Fie­sta. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 10.000,- Euro. Der Che­vro­let war nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit und muss­te durch einen Abschlepp­dienst abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Ver­kehrs­schild umgefahren

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 10:30 Uhr und 11:40 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ein Ver­kehrs­schild auf einer Ver­kehrs­in­sel in der Hen­ry-Dunant-Stra­ße. Es ent­stand hier­bei ein Sach­scha­den in Höhe von 200 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Trak­tor und Pkw zusammengestoßen

EBENSFELD/ LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der Kreis­stra­ße LIF 25. Hier­bei stie­ßen auf Höhe des Feld­wegs „Zum Hüh­ner­hof“ ein 44-jäh­ri­ger Trak­tor­fah­rer und ein ent­ge­gen­kom­men­der 65-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw zusam­men. Glück­li­cher­wei­se blie­ben die Unfall­be­tei­lig­ten unver­letzt. Der Pkw war anschlie­ßend nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Dieb­stahl aus Pkw

EBENS­FELD /LKR. LICH­TEN­FELS. Zwi­schen 12.11.2023 bis 13.12.2023 wur­de aus einem abge­sperr­ten Pkw Bar­geld in drei­stel­li­ger Höhe gestoh­len. Der schwar­ze Sko­da Okta­via war in Ebens­feld in der Stra­ße „An der Bach­wie­se“ geparkt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall im Begeg­nungs­ver­kehr – Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

BURG­KUNST­ADT / LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch gegen 17:45 Uhr kam es auf der Kreis­stra­ße LIF 15 von Burg­kunst­adt in Rich­tung Kirch­lein zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem VW Trans­por­ter und einem wei­ßen Klein­trans­por­ter. In Fol­ge des­sen wur­den die lin­ken Außen­spie­gel der bei­den Fahr­zeu­ge beschä­digt. Der bis­lang unbe­kann­te Fah­rer des wei­ßen Klein­trans­por­ters fuhr anschlie­ßend wei­ter, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Am VW ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500 Euro.

Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.