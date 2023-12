Dr. Bir­git Jau­er­nig über­gibt nach 25 Jah­ren die Muse­um­lei­tung an Jani­na Jackermeier

Das Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land hat eine neue Lei­tung. Im Rah­men der letz­ten Kreis­tags­sit­zung des Jah­res 2023 ver­ab­schie­de­te Land­rat Johann Kalb Dr. Bir­git Jau­er­nig in den Ruhe­stand. Ihre Nach­fol­ge­rin an der Spit­ze des Bau­ern­mu­se­um ist Jani­na Jacker­mei­er. „Dr. Bir­git Jau­er­nig hat das Bau­ern­mu­se­um bau­lich, inhalt­lich und per­so­nell ent­wickelt“, hob Land­rat Johann Kalb her­vor. „Sie hat hier erst die Grund­la­gen geschaf­fen für Muse­ums­päd­ago­gik und damit vie­len Jahr­gän­gen von Schü­le­rin­nen und Schü­lern einen prä­gen­den Teil unse­rer Hei­mat ver­mit­telt. Mit dem Trach­ten­markt, dem Mar­ti­ni­markt, dem Trak­to­ren­fest und mit Son­der­aus­stel­lun­gen hat Sie Hei­mat und Tra­di­ti­on für vie­le greif­bar gemacht.“

Dr. Bir­git Jau­er­nig lei­tet bei­na­he 25 Jah­re das Bau­ern­mu­se­ums Bam­ber­ger Land in Frens­dorf. Nach ihrem Stu­di­um und der Pro­mo­ti­on in der Volkskunde/​Europäischen Eth­no­lo­gie in Würz­burg und beruf­li­chen Sta­tio­nen im Flö­ßer­mu­se­um Unter­ro­dach, dem Ober­pfäl­zer Frei­land­mu­se­um, dem Gerä­te­mu­se­um Ahorn und dem Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­um über­nahm Frau Dr. Bir­git Jau­er­nig im Jahr 1999 das Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land. Frei nach dem geflü­gel­ten Wort von Pablo Picas­so „Gebt mir ein Muse­um und ich wer­de es fül­len“ hat Frau Dr. Jau­er­nig das Haus in den letz­ten Jah­ren immens geprägt und sowohl inhalt­lich als auch bau­lich weiterentwickelt.

Per­so­nell star­te­te Frau Dr. Jau­er­nig mit einem Muse­ums­tech­ni­ker und einer Rei­ni­gungs­kraft. Nach und nach kamen eine Ver­wal­tungs­kraft und eine muse­ums­päd­ago­gi­sche Stel­le dazu. Auch bau­lich gab es für die Muse­ums­lei­te­rin eini­ges zu orga­ni­sie­ren: In die Zeit ihrer Lei­tung fiel die Erwei­te­rung des Muse­ums­ge­län­des um den Muse­ums­gast­hof mit dem Veranstaltungsaal.

Ganz beson­ders lagen ihr auch die jähr­li­chen Son­der­aus­stel­lun­gen am Her­zen. Teil­wei­se im Haus kon­zi­piert und kura­tiert, wur­den qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Aus­stel­lun­gen zu kul­tur­hi­sto­risch rele­van­ten The­men gezeigt.

Mit Weit­blick schuf sie die Grund­la­gen für die Muse­ums­päd­ago­gik, die mit viel­fäl­ti­gen Ange­bo­ten eine der gro­ßen Säu­len in der Muse­ums­ar­beit ist. Die Nach­fra­ge ist auch dank ihres Ein­sat­zes in den letz­ten Jah­ren enorm gestiegen.

Feste Bestand­tei­le im Muse­ums­jahr blei­ben der Mar­ti­ni­markt, der in Koope­ra­ti­on mit den Sor­op­ti­mi­stin­nen ver­an­stal­tet wird sowie das Stand­mo­to­ren – Trak­to­ren – Old­ti­mer Treffen.

Land­rat Johann Kalb dank­te Frau Dr. Jau­er­nig für all ihren Ein­satz im Namen des Land­krei­ses und freu­te sich, eini­ge Weg­be­glei­ter und Weg­be­glei­te­rin­nen der Muse­ums­lei­te­rin aus Uni­ver­si­tä­ten, Bezir­ken und Ein­rich­tun­gen zu einem gesel­li­gen Bei­sam­men­sein im Anschluss ein­la­den zu dürfen.

Noch bleibt Frau Dr. Jau­er­nig mit all ihrer Exper­ti­se dem Kul­tur­be­trieb von Ober­fran­ken erhal­ten: Sie wird ihre Tätig­keit als Trach­ten­be­ra­te­rin des Bezir­kes Ober-fran­ken noch bis Ende Dezem­ber 2024 fortführen