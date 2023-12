Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner tritt mit dem heu­ti­gen Tag sei­ne 3. Amts­zeit als Land­rat des Land­krei­ses Lich­ten­fels an. Chri­sti­an Meiß­ner wur­de an der Land­rats­wahl am 8. Okto­ber 2023 im ersten Wahl­gang mit 54,5 Pro­zent erneut zum Land­rat gewählt.

Der Stell­ver­tre­ter des Land­rats, Hel­mut Fischer, gra­tu­lier­te dem alten und neu­en Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner zur neu­en Amts­pe­ri­ode und wünsch­te ihm für die kom­men­den sechs Jah­re viel Gesund­heit und Erfolg. Der Geschäfts­lei­ter Hol­ger Stingl schloss sich den Wün­schen an.