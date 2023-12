Die Mit­glie­der der SpVgg Jahn Forch­heim ver­sam­mel­ten sich am Frei­tag, 24. Novem­ber 2023, im Lehr­saal der Feu­er­wehr Forch­heim zur Jahreshauptversammlung.

Nach der Begrü­ßung durch Vor­stands­mit­glied Uwe Schüt­tin­ger stand die Geneh­mi­gung der Tages­ord­nung an. Bei der Toten­eh­rung muss­te man sich von eini­gen ver­dien­ten Ver­eins­mit­glie­dern ver­ab­schie­den. Im Anschluss einer Gedenk­mi­nu­te konn­te man sich über die Ernen­nung der neu­en Ehren­mit­glie­der Hen­ny Bier­fel­der, Dora Völl­mer, Ger­hard Erl­wein, Dr. Die­ter Geor­ge und Edu­ard Nöth freu­en. Zudem wur­den wei­te­re lang­jäh­ri­ge treue Mit­glie­der für 10, 15 bzw. 25 Jah­re Mit­glied­schaft geehrt.

Im Anschluss stand eine For­ma­lie auf der Tages­ord­nung, so muss­te die Wahl aus dem Jahr 2022 erneut durch ein in der Sat­zung ver­an­ker­tes Ein­zel­wahl­ver­fah­ren bestä­tigt wer­den. Die vier Vor­stän­de Phil­ipp Nagen­gast, Uwe Schüt­tin­ger, Maxi­mi­li­an Streit und Johan­nes Wid­mann wur­den durch die anwe­sen­den Mit­glie­der in ihrem Amt bestätigt.

Es folg­te der Rechen­schafts­be­richt des Vor­stan­des. Die­ser lag ganz im Zei­chen des bevor­ste­hen­den Umzu­ges und des noch anste­hen­den Neubaus.

Vor­stands­mit­glied Johan­nes Wid­mann erläu­ter­te die schwie­ri­ge Situa­ti­on rund um Pla­nung, Bean­tra­gung der För­der­gel­der, Kosten­si­tua­ti­on im Bau­ge­wer­be, Aus­schrei­bung und Ver­ga­be der Auf­trä­ge. Vie­le Her­aus­for­de­run­gen, die es im ver­gan­ge­nen Jahr zu mei­stern galt und die auch noch die Zukunft bestim­men werden.

Den­noch sieht man lang­sam Licht am Ende einer lan­gen Pla­nungs- und Umzugs­pha­se. So wur­den im Jahr 2023 die Fuß­ball­plät­ze fer­tig gestellt und bereits seit August für den Trai­nings­be­trieb genutzt. Ab März fin­det dort bereits der Spiel­be­trieb voll­um­fäng­lich statt. Auch die Ten­nis­ab­tei­lung kann sich freu­en und hoff­nungs­voll in Rich­tung Zukunft blicken. Die acht neu­en Ten­nis­plät­ze wur­den noch vor dem Win­ter mit einem ganz­jäh­rig bespiel­ba­ren Belag fer­tig, sodass auch hier ab Mai 2024 die Sai­son auf der neu­en Anla­ge star­ten wird.

Zeit­gleich kann noch in die­sem Jahr mit dem Bau des neu­en Funk­ti­ons­ge­bäu­des begon­nen wer­den, so wer­den auch die Rah­men­be­din­gun­gen für unse­re Mit­glie­der geschaf­fen. Die Aus­schrei­bung wur­de mitt­ler­wei­le, Ende Novem­ber, erfolg­reich been­det und der Neu­bau an einen regio­na­len Gene­ral­un­ter­neh­mer ver­ge­ben. Die Hoff­nung der Vor­stand­schaft liegt jetzt auf einem mil­den Win­ter, sodass wir im neu­en Sport­jahr nicht mehr all­zu lang mit Pro­vi­so­ri­en leben müs­sen, son­dern suk­zes­si­ve auch das neue Gebäu­de bezie­hen und nut­zen können.

Der Umzug ist und bleibt für die Vor­stand­schaft das beherr­schen­de The­ma, den­noch konn­te zum Bei­spiel der Betrieb des Blüm­lein­skel­ler (unter der Lei­tung von Kel­ler­wirt Ger­hard Tinkl) wäh­rend des Anna­fest erfolg­reich mit vie­len ehren­amt­li­chen Hel­fern wie­der auf die Bei­ne gestellt werden.

Um den Kon­takt auch inner­halb des Ver­eins zu den vor­han­de­nen Abtei­lun­gen zu hal­ten und wie­der ver­stärkt zu bele­ben, wur­de eine regel­mä­ßi­ge Abtei­lungs­lei­ter­sit­zung ins Leben geru­fen. Fazit des Berichts von Johan­nes Wid­mann „Es bleibt wei­ter­hin sehr her­aus­for­der­lich, aber wir schrei­ten vor­an“ Auf den Rechen­schafts­be­richt der Vor­stand­schaft folg­te der Kas­sen­be­richt des Schatz­mei­sters Uwe Schüt­tin­ger, sowie der Bericht der Kas­sen­prü­fer, wel­cher durch Andrea Schu­bert vor­ge­tra­gen wur­de. Zusam­men mit Udo Schön­fel­der wur­de die Kas­se geprüft und die Ent­la­stung der Vor­stand­schaft emp­foh­len. Dies wur­de dar­auf­hin auch von den Mit­glie­dern ein­stim­mig bestätigt.

Als letz­ter Tages­ord­nungs­punkt wur­den die Berich­te der Abtei­lungs­lei­ter aus den Abtei­lun­gen Ten­nis, Tisch­ten­nis, Bad­min­ton und Fuß­ball vorgetragen.

Hier­bei berich­te­ten die Abtei­lun­gen von ihren groß­ar­ti­gen Erfol­gen aus dem Jahr 2023, der enga­gier­ten Jugend­ar­beit aber auch von den Her­aus­for­de­run­gen bspw. ehren­amt­li­che Hel­fer und Trai­ner zu fin­den die gera­de im Jun­gend­be­reich den teil­wei­sen Ansturm von neu­en Jung­mit­glie­dern zu stemmen.

Gemein­sam ließ man den Abend bei frisch gezapf­ten Bier in gemüt­li­cher Run­de ausklingen.