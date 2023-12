„Wir sind wahn­sin­nig stolz“

Groß­ar­ti­ge Aus­zeich­nung für das Team der Bay­reu­ther Design- und Digi­ta­l­agen­tur GMK und den Land­kreis Bay­reuth für „rund­um“, das jähr­lich erschei­nen­de Image­Ma­ga­zin des Land­krei­ses: Der Rat für Form­ge­bung hat das Maga­zin mit dem Ger­man Design Award 2024 in der Kate­go­rie „Excel­lent Com­mu­ni­ca­ti­ons Design – Edi­to­ri­al“ geadelt. Kon­zi­piert und rea­li­siert wird das Maga­zin von „GMK Medi­en. Mar­ken. Kom­mu­ni­ka­ti­on.“ in Zusam­men­ar­beit mit dem Land­rats­amt Bayreuth.

Die Preis­ver­lei­hung fin­det Anfang 2024 in Frank­furt statt.

Leben in einem ein­zig­ar­ti­gen Landkreis

Auf mehr als 100 Sei­ten zei­gen die Ver­ant­wort­li­chen im Maga­zin „rund­um“, dass der Land­kreis Bay­reuth natur­land­schaft­lich, tou­ri­stisch, kuli­na­risch, wirt­schaft­lich und mensch­lich enorm viel zu bie­ten hat. Das gelingt durch inter­es­san­te Repor­ta­gen, Insi­der-Tipps und per­sön­li­che Erfolgs­ge­schich­ten, die durch emo­tio­na­le Bild­spra­che, moder­ne Farb­ge­bung, hoch­wer­ti­ge Hap­tik und lie­be­vol­le Details erleb­bar gemacht wer­den. 2021 wur­de das Maga­zin erst­mals gelauncht – seit­dem erscheint es im jähr­li­chen Tur­nus jeweils im Frühsommer.

Jörg Lich­ten­eg­ger, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter von GMK, erfüllt die­se Aus­zeich­nung mit Stolz und Freu­de: „Unse­re Hei­mat als attrak­ti­ven Wirt­schafts­stand­ort und fami­li­en­freund­li­chen Lebens­raum mit Zukunft in einem Image-Maga­zin zu prä­sen­tie­ren und damit vie­le Men­schen zu errei­chen, ist für uns eine Ehre und eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit“, betont der Her­aus­ge­ber und ergänzt: „Und eine wei­te­re Erfolgs­ge­schich­te. Denn nach dem Ger­man Design Award 2020 für das Bay­reuth Maga­zin und zahl­rei­chen wei­te­ren Aus­zeich­nun­gen ist der Award 2024 nun eine wei­te­re Bestä­ti­gung der aus­ge­zeich­ne­ten Qua­li­tät unse­rer Arbeit.“ Lich­ten­eg­ger abschlie­ßend: „Die­ser Preis gehört aus­drück­lich mei­nem gesam­ten Team – und natür­lich auch dem des Land­krei­ses Bay­reuth. Ohne das Enga­ge­ment und die Begei­ste­rung für die­ses und vie­le wei­te­re Pro­jek­te hät­ten wir die­se Aus­zeich­nung sicher­lich nicht bekommen.“

Auch Land­rat Flo­ri­an Wie­demann ist begei­stert: „Wir stecken sehr viel Herz­blut in die­ses Pro­jekt und sind wahn­sin­nig stolz, dass wir dafür belohnt wer­den. Durch ‚rund­um‘ machen wir unse­ren Land­kreis auf eine außer­ge­wöhn­li­che Art und Wei­se erleb­bar. Wir prä­sen­tie­ren unse­re Geschich­ten nicht nur inhalt­lich inter­es­sant, son­dern bekom­men in Zusam­men­ar­beit mit GMK auch eine ‚Ver­packung‘ hin, die ihres­glei­chen sucht. Ich freue mich rie­sig, dass wir die­se Erfolgs­ge­schich­te auch in den kom­men­den Jah­ren wei­ter­schrei­ben werden.“

Renom­mier­te Aus­zeich­nung für ein­zig­ar­ti­ge Gestaltungstrends

Der Ger­man Design Award ist der inter­na­tio­na­le Pre­mi­um­preis des Rates für Form­ge­bung – eines der welt­weit füh­ren­den Kom­pe­tenz­zen­tren für Kom­mu­ni­ka­ti­on und Wis­sens­trans­fer im Bereich Design, Mar­ke und Inno­va­ti­on. Jähr­lich wer­den hoch­ka­rä­ti­ge Ein­rei­chun­gen aus dem Pro­dukt- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­de­sign prä­miert, die weg­wei­send in der inter­na­tio­na­len Design­land­schaft sind.