BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am frü­hen Diens­tag­mor­gen ertapp­te ein Haus­be­woh­ner in Bad Staf­fel­stein einen Ein­bre­cher in sei­ner Küche. Bei der anschlie­ßen­den Fahn­dung konn­ten Poli­zi­sten drei Tat­ver­däch­ti­ge fest­neh­men. Gegen einen 23-jäh­ri­gen Marok­ka­ner wur­de auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Haft­be­fehl erlassen.

Am Diens­tag­mor­gen gegen 4.30 Uhr nahm ein Haus­be­woh­ner ver­däch­ti­ge Geräu­sche in sei­nem Anwe­sen wahr. Als er sich dar­auf­hin ins Erd­ge­schoß begab, stell­te er eine frem­de Per­son in sei­ner Küche fest. Ein Ein­bre­cher hat­te sich über das gekipp­te Fen­ster der Spei­se­kam­mer Zutritt ver­schafft. Als die­ser den Haus­be­woh­ner bemerk­te, ergriff er auf glei­chem Weg die Flucht und rann­te in unbe­kann­te Rich­tung davon.

Im Rah­men der sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung nah­men Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg und der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels drei tat­ver­däch­ti­ge Marok­ka­ner fest. Da die Ermitt­lun­gen einen drin­gen­den Tat­ver­dacht nur gegen den 23-Jäh­ri­gen begrün­de­ten, wur­de die­ser dem zustän­di­gen Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, wel­cher auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Haft­be­fehl erließ. Die bei­den wei­te­ren zunächst tat­ver­däch­ti­gen Män­ner (22 J. / 24 J.) wur­den wie­der entlassen.