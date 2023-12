Mit Krea­ti­vi­tät gegen Ras­sis­mus – Wett­be­werb „Gel­be Hand“ zeich­net die besten Ideen aus

Kla­re Kan­te gegen Rechts: Im Land­kreis Kulm­bach kön­nen sich Azu­bis und Berufs­schü­ler bei dem Wett­be­werb „Die Gel­be Hand“ jetzt klar gegen Ras­sis­mus und Dis­kri­mi­nie­rung posi­tio­nie­ren und mit ihrer Idee sogar einen Preis gewin­nen. Prä­miert wer­den die krea­tiv­sten Ideen, die sich für ein respekt­vol­les Mit­ein­an­der und gegen Ras­sis­mus ein­set­zen. Dar­auf weist die Indu­strie­ge­werk­schaft Bau­en-Agrar-Umwelt (IG BAU) hin.

„Wir von der IG BAU set­zen uns seit jeher gegen Ras­sis­mus und Dis­kri­mi­nie­rung jeg­li­cher Art ein, denn auf dem Bau, in der Land­wirt­schaft oder in der Gebäu­de­rei­ni­gung haben schon immer Men­schen unter­schied­lich­ster Natio­nen her­vor­ra­gend zusam­men­ge­ar­bei­tet und das soll und muss auch so blei­ben“, so Uwe Beh­rendt. Für den Bezirks­vor­sit­zen­den der IG BAU Ober­fran­ken steht fest: „Wir schlit­tern gera­de unge­bremst in einen Fach­kräf­te­man­gel und da hel­fen popu­li­sti­sche Paro­len über­haupt nicht wei­ter. Wir brau­chen und schät­zen unse­re Kol­le­gen, egal woher sie kom­men, denn sie berei­chern uns, unse­re Arbeit und unser Land.“ Der Wett­be­werb sei die idea­le Mög­lich­keit, auf krea­ti­ve Art und Wei­se auf Ras­sis­mus und Dis­kri­mi­nie­rung hin­zu­wei­sen und das Enga­ge­ment jun­ger Men­schen auszuzeichnen.

Ob Web­site, Blog oder Kurz­film gegen Rechts, alle For­ma­te sind will­kom­men – gesucht wer­den bei der „Gel­ben Hand“ ori­gi­nel­le Ideen und Pro­jek­te von Azu­bis und Berufs­schü­lern aus dem Kreis Kulm­bach, die sich kri­tisch mit den The­men Ras­sis­mus und Dis­kri­mi­nie­rung aus­ein­an­der­set­zen. Der erste Preis ist mit 1.000 Euro, der zwei­te mit 700 Euro und der drit­te mit 500 Euro dotiert. Außer­dem haben die Azu­bis die Chan­ce, einen der drei Son­der­prei­se von je 500 Euro zu gewin­nen. Ein­sen­de­schluss für die Ideen ist der 14. Janu­ar 2024, die Preis­ver­lei­hung fin­det im März 2024 in Saar­brücken statt. Alle Infos unter: https://​www​.gel​be​hand​.de/​s​e​t​z​-​e​i​n​-​z​e​i​c​h​e​n​/​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​-​a​k​t​u​ell