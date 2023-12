In die „Frem­de“ zog es heu­er die Mit­glie­der des Kreis­ver­ban­des ERH um ihren Kreis­vor­sit­zen­den Peter Brehm (Wei­sen­dorf). Der tra­di­tio­nel­le Win­ter­emp­fang fand dies­mal auf dem Wein­gut des Mit­glie­des Mar­kus Mei­er in Ulsen­heim bei Uffen­heim statt. Trotz schlech­ter Wit­te­rungs­ver­hält­nis­se hat­te sich eine über­aus gro­ße Teil­neh­mer­zahl auf dem Weg gemacht, wo es am Ziel­ort ein­gangs einen „Fly­ing Sekt­emp­fang“ gab.

Die Unter­neh­mer­schaft der Mit­tel­stands-Uni­on Erlan­gen Höch­stadt freu­te sich sehr, dass sie erneut einen hoch­ka­rä­ti­gen Refe­ren­ten zu ihrem Win­ter­emp­fang gewin­nen konn­te. „Wie muss ich mein Unter­neh­men für die näch­sten zwei Jah­ren auf­stel­len, wo geht die Rei­se hin?“

In einem auf­schluss­rei­chen, mit locke­ren Aus­sa­gen unter­mal­ten und hoch­in­ter­es­san­ten Refe­rat erfuh­ren die Mit­tel­ständ­ler wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen bezüg­lich der bevor­ste­hen­den Geld­wert­ent­wick­lung, die für die Mit­tel­ständ­ler für deren wei­te­ren stra­te­gi­sche Ent­schei­dun­gen not­wen­dig sind. Eine rege Dis­kus­si­on nebst Gedan­ken- und Erfah­rungs­aus­tausch schloss sich an.

Nach dem stil­vol­len Weih­nachts­me­nü und einem Rund­gang durch den Wein­kel­ler, stimm­te man sich auf die bevor­ste­hen­den Fei­er­ta­ge ein und trat anschlie­ßend die „ wei­te“ Heim­rei­se an.

Wer Inter­es­se an wei­te­ren Infor­ma­tio­nen über die Mit­tel­stands-Uni­on ERH hat, kann sich an „info@​pasenau-​management.​de“ wen­den.

Leo Hil­del