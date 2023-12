Wer­ke von Camil­le Saint-Saëns und Ben­ja­min Britten

Es muss nicht immer Bach sein, auch ande­re Kom­po­ni­sten haben groß­ar­ti­ge Ora­to­ri­en hin­ter­las­sen. Camil­le Saint-Saëns, bespiels­wei­se. Sein Weih­nachts­ora­to­ri­um, das „Ora­to­rio de Noël“ ist ein zau­ber­haft lyri­sches, dicht gewo­be­nes Klang­wun­der für Chor, Soli, Strei­cher, Orgel und Har­fe, kommt jedoch recht sel­ten zur Auf­füh­rung. Des­glei­chen Ben­ja­min Brit­tens Zyklus zu alt­eng­li­schen Weih­nachts­ge­dich­ten „A Cerem­o­ny of Carols“. Eben­falls ein Werk mit einer bemer­kens­wert aus­druck­star­ken Ton­spra­che. Gele­gen­heit, die­se bei­den Juwe­le der Weih­nachts­mu­sik zu hören, bie­tet das Weih­nachts­kon­zert der Stadt­kan­to­rei Bay­reuth am kom­men­den Sams­tag, 16.12. um 19 Uhr in der Stadtkirche.

Aus­füh­ren­de sind die Stadt­kan­to­rei Bay­reuth zusam­men mit den Soli­sten Susan­ne Beh­nes (Sopran), Kir­sten Obel­gön­ner (Mez­zo­so­pran), Yvonne Berg (Alt), Phil­ipp Fischer (Tenor) und Robert Eller (Bass), sowie der Har­fe­ni­stin Chri­sti­ne Leib­brand-Kügerl und dem Col­le­gi­um Musi­cum der Stadt­kir­che unter Lei­tung von KMD Micha­el Dorn.

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf in der Buch­hand­lung im Kir­chen­eck, an der Thea­ter­kas­se, online über okticket​.de sowie an der Abendkasse.

