Zum Jah­res­ab­schluss 2023 geht es für die Bas­ket­bal­ler des ATS Kulm­bach gegen den Tabel­len­letz­ten aus Bam­berg ran. Die DJK ist bis­lang als ein­zi­ge Mann­schaft der Bay­ern­li­ga Nord noch sieg­los, hat die Kulm­ba­cher Mann­schaft aber bereits zum Auf­takt­spiel an den Rand der Nie­der­la­ge gebracht. In einem span­nen­den Schluss­ab­schnitt konn­ten die Kulm­ba­cher den Sieg für sich errin­gen. Nach zuletzt schwan­ken­den Lei­stun­gen will die Mann­schaft vom Trai­ner­ge­spann Jung­bau­er und Koths nun einen ver­söhn­li­chen Abschluss 2023 schaf­fen und sich mit einem guten Aus­wärts­spiel die Weih­nachts­pau­se verdienen.

ATS Kulm­bach: Brown; Hansl; Koths; Schwabenland,A.; Jung­bau­er; Arlt; Eck­hardt; Malla­nik; Mit­chell; Schwabenland,P.